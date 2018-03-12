Google заинтересован в партнерстве с банками

Интернет-гигант Google больше заинтересован в партнерстве с банками, чем в конкуренции с ними, поэтому активно работает с рядом кредитных организаций для изучения возможностей директивы о платежных услугах PSD2. Об этом сообщила представитель компании Флоренс Дисс, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

По словам Дисс, некоторые банки могут видеть в Google возможного конкурента, но компания работает более чем с 1 тыс. банковских партнеров на 18 рынках.

В настоящее время Google нацелена на то, чтобы позволить банкам сосредоточиться на лучших услугах, которые они могут предоставлять клиентам, помогая им легко внедрять Google Pay для конечных пользователей.

В конце февраля Google запустила платежный сервис Google Pay, который заменил сервис Android Pay, а Google Wallet был заменен Google Pay Send.

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