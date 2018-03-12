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Instagram убрал гифки из-за обвинений в расизме
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Instagram убрал гифки из-за обвинений в расизме 

Собака 12 марта 2018
Фото: Собака
Instagram временно убрал GIF-файлы из «историй» и интеграцию с поисковиком Giphy. Причина — обвинения в расизме. В приложении нашли гифку со счетчиком убитых афроамериканцев. Пользователи потребовали объяснений.
В Giphy заявили, что изображение появилось в базе из-за ошибки в системе модерации. Его уже удалили по жалобе одного из пользователей. Функция добавления гифок будет недоступна, пока модераторы не найдут способ предотвратить подобные ситуации.
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