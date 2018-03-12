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Google надеется поддержать Android Wear переименованием
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Google надеется поддержать Android Wear переименованием 

Вести.Ru 12 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Операционную систему для надеваемой электроники — Android Wear — возможно, скоро ждет ребрендинг. Как заметил один из пользователей Reddit, попытавшийся связать свои смарт-часы со смартфоном, в превью-версии Android P «ручная» ОС упоминается как Wear OS, а иконка в виде браслета заменена на стилизованную букву W в цветах логотипа Google.
Так, поисковик продолжает избавляться от названия Android в своих продуктах, не привязанных непосредственно к Android, — те же устройства на Android Wear могут синхронизироваться и с «айфонами». В феврале, напомним, компания объявила о переименовании платежной функции Android Pay в Google Pay, которая также доступна в браузере Chrome при покупках в онлайне, внутри приложений и обычных магазинах при оплате смартфоном.
Дав системе более нейтральное название, не отсылающее к конкретной платформе, в Google, вероятно, надеются повысить объемы продаж надеваемых устройств и сделать их привлекательными для потребителей, считающим наличие Android-смартфона обязательным условием для покупки. По оценке IDC, в IV-м квартале прошлого года Android Wear оставалась практически незаметной на рынке, уступая пятое место Huawei.
∎В России запустился новый платежный сервис Google Pay читайте также
Предположительно, о переименовании Android Wear будет объявлено в мае на конференции Google I/O для разработчиков. Ребрендинг может состояться и осенью, к моменту релиза Android P.
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