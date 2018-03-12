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Роскомнадзор ограничил доступ к 4 тыс. адресов Amazon AWS
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Роскомнадзор ограничил доступ к 4 тыс. адресов Amazon AWS 

SecurityLab.ru 12 марта 2018
В воскресенье, 11 марта, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор) ограничил доступ к более 4 тыс. адресов Amazon AWS. Основанием послужило постановление Генпрокуратуры, датированное 2015 годом, сообщается на одном из каналов Telegram. Речь идет о постановлении №27-31-2015/Ид4082-15.
Из-за блокировки была приостановлена работа некоторых представителей малого и среднего бизнеса. Сотрудники ряда компаний столкнулись с невозможностью доступа к внутренним ресурсам. Ознакомиться со списком заблокированных адресов можно здесь.
Amazon Web Services (AWS) — инфраструктура платформ облачных web-сервисов, представленная компанией Amazon в начале 2006 года. В AWS представлены сервисы аренды виртуальных серверов, предоставления вычислительных мощностей, хранения данных (файловый хостинг, распределённых хранилищ данных) и т.п.
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