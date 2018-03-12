Роскомнадзор ограничил доступ к 4 тыс. адресов Amazon AWS

Из-за блокировки была приостановлена работа некоторых представителей малого и среднего бизнеса. Сотрудники ряда компаний столкнулись с невозможностью доступа к внутренним ресурсам. Ознакомиться со списком заблокированных адресов можно здесь.

Amazon Web Services (AWS) — инфраструктура платформ облачных web-сервисов, представленная компанией Amazon в начале 2006 года. В AWS представлены сервисы аренды виртуальных серверов, предоставления вычислительных мощностей, хранения данных (файловый хостинг, распределённых хранилищ данных) и т.п.