Роскомнадзор ограничил доступ к 4 тыс. адресов Amazon AWS 

В воскресенье, 11 марта, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор) ограничил доступ к более 4 тыс. адресов Amazon AWS. Основанием послужило постановление Генпрокуратуры, датированное 2015 годом, сообщается на одном из каналов Telegram. Речь идет о постановлении №27-31-2015/Ид4082-15.
Из-за блокировки была приостановлена работа некоторых представителей малого и среднего бизнеса. Сотрудники ряда компаний столкнулись с невозможностью доступа к внутренним ресурсам. Ознакомиться со списком заблокированных адресов можно здесь.
Amazon Web Services (AWS) — инфраструктура платформ облачных web-сервисов, представленная компанией Amazon в начале 2006 года. В AWS представлены сервисы аренды виртуальных серверов, предоставления вычислительных мощностей, хранения данных (файловый хостинг, распределённых хранилищ данных) и т.п.