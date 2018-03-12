Компания из Литвы запустила тестовую версию сервиса для приема платежей в криптовалютах 

Компания Safein из Литвы, запустила бета-версию платформы, которая позволяет пользователям регистрироваться на сайтах и оплачивать покупку товаров криптовалютами в два клика. Компания планирует получить лицензию Electronic Money Institution в ЕС на проведение платежей как в бумажных деньгах, так и в криптовалюте. Идея создателей платформы проста: пользователь заполняет полностью свой профиль лишь однажды на сайте Safein и после этого распоряжается им на любой e-commerce площадке. В компании заявляют, что они не будут использовать персональные данные пользователей в интересах других сайтов без их согласия. По прогнозам Safein, объем рынка электронной торговли в мире вырастет с $2290 млрд в 2017 году до $4480 млрд в 2021 году. С ростом рынка пользователям придется создавать все новые и новые аккаунты, пароли от которых часто будут теряться. Кроме того, хранение персональных данных клиентов для онлайн магазинов накладно. Поэтому чтобы сохранить время и деньги пользователей онлайн-магазинов и самих торговых площадок предприниматели решили создать единую платформу, специализирующуюся исключительно на таких операциях. Литовский стартап станет первым в мире платежным сервисом, который получит государственную лицензию и будет работать одновременно с криптовалютой и обычными деньгами.
фото: Burst