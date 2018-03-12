Скидки на компьютерную и сетевую периферию в GearBest

Если вы ищете компьютерные комплектующие и периферию по сниженным ценам, то обязательно примите участие в соответствующей распродаже в интернет-магазине GearBest. Цены на представленные товары стартуют буквально от $1, и всего в акции участвуют несколько десятков лотов, в большинстве случаев с бесплатной доставкой по России

В новой акции GearBest фигурируют такие товары, как ТВ-приставки, видеокарты, материнские платы, планки оперативной памяти, настольные и портативные проекторы, карты памяти, клавиатуры, мыши, и многое другое. Есть даже внешние аккумуляторы от Xiaomi, умные сетевые фильтры от нее же, равно как и усилители сигнала Wi-Fi этой же марки. Скидки распространяются на графические планшеты, портативные SSD-накопители от Samsung, мониторы для настольных ПК и даже полноценный персональный компьютер Beelink BT3 Pro под управлением Windows 10, свободно размещающийся на ладони. Этот и другие товары вы можете приобрести прямо сейчас в GearBest по цене ниже рыночной.

Также в GearBest проходят две флеш-распродажи, посвященные известному во всем мире смартфону Xiaomi Mi A1 и планшетному компьютеру Lenovo P8 (Tab 8 Plus). Xiaomi Mi A1 работает на чистом Android 8 Oreo без оболочки MIUI и характеризуется корпусом из металла, двойной камерой, большим экраном Full HD на 5,5 дюйма по диагонали и 8-ядерным процессором Qualcomm 625. По акции его можно купить всего за $220.

Цена на планшет Lenovo P8 (Tab 8 Plus) снижена до $159 за версию без модема LTE. Компьютер наделен экраном Full HD на 8 дюймов, OC Android 6, 3 Гб ОЗУ и 16 Гб постоянной памяти, плюс у него есть большая батарея 4250 мАч, фотокамеры на 5 и 8 мегапикселей, процессор Qualcomm 625 и поддержка карт microSD. Планшет и смартфон тоже доставляются по России ровно за 0 рублей.