Тест и обзор Microsoft Surface Book 2: «2 в 1» или повелитель всех классов?

Мощный гибрид от Microsoft Surface Book 2 15″ (FUX-00004)

В дизайне, за исключением размеров экрана, по сравнению с маленькой версией практически ничего не изменилось. Едва заметная разница есть только в «клавиатурной» части этого аппарата. Сама по себе новая модель помимо новых рекордов в категории «Производительность» оказалась убедительной еще и многочисленными классными функциональными возможностями. Только дисплей позволяет себе, как и в случае с 13,5-дюймовой версией, вовсе не обязательные слабости и препятствует более высокому размещению в нашем соответствующем рейтинге. Плюсы: Intel Core i7-8550U

Nvidia GeForce GTX 1060

интегрированный приемник для контроллера Microsoft Xbox One Минусы: нет USB-портов на планшетной части

лишь средненький дисплей

соотношение цены и качества За исключением дисплея большего размера, выглядит Surface Book 2 15″ точно так же, как и 13,5-дюймовый вариант. Если нет возможности сопоставить размеры экранов, то будет очень сложно отличить устройства одно от другого, так как клавиатуры и интерфейсы здесь одинаковы. Таким образом, компания Microsoft продолжает встраивать в левую сторону два классических порта USB 3.1, а также SD-кардридер, а на правой стороне можно по-прежнему найти интерфейс Surface Connect и порт USB Typ-C. Топовое оснащение, а вот с интерфейсами беда

Последний поддерживает функцию Power Delivery, то есть гибрид планшета и ноутбука может заряжаться и через USB Typ-C. Производительноый протокол Thunderbolt, к сожалению, не поддерживается. В ответ на наш запрос о причинах такого решения компания Microsoft рассказала, что хочет использовать только достаточно развитые и долгосрочно стабильные технологии, так как иногда могут возникать проблемы коммуникации между USB-Thunderbolt-контроллером и прошивкой.

Само собой разумеется, Surface Book 2 15″ может передавать данные и беспроводными способами, а именно через модули Bluetooth и WLAN стандарта ac. В грядущих поколениях Surface Book компания Microsoft могла бы дополнительно разместить один или два порта USB Typ-C в планшетную часть, как это предвосхищает Porsche Design Book One. В противоположность младшему брату, 15-дюймовый вариант предлагает процессор Core i7-8650U и 16 Гбайт оперативной памяти, причем CPU встроен в планшетную часть этого устройства формата «2 в 1». В клавиатурной части, снабженной активной системой охлаждения, установлена графическая карта NVIDIA Ge Force GTX 1060 с 6 Гбайт видеопамяти GDDR5, которая обеспечивает аппарат приличной графической производительностью. Данные здесь хранятся на быстром SSD-накопителе емкостью 512 Гбайт.

Ультимативный пакет мощности

В данной конфигурации аппарат во время тестирования на производительность обходит всех конкурентов и устанавливает новый рекорд в соответствующей отдельной зачетной дисциплине. Но если вы отсоединяете планшет от дока с клавиатурой, в действие вступает интегрированный графический чип от Intel, который обладает существенно меньшей мощностью, чем решение от NVIDIA. В итоге, будучи в «состыкованном» состоянии, по производительности устройство играет скорее в лиге топовых ноутбуков, оставляя классические планшеты далеко позади себя.

В бенчмарке 3DMark Cloud Gate, который позволяет оценить графическую производительность ноутбуков или устройств формата «2 в 1», Surface Book 2 15″ смог набрать замечательные 16 223 балла. Таким образом, протестированная нами модель оказалась мощнее, чем большинство ноутбуков нашего соответствующего рейтинга. В частности, обработка фото— и видео-контента, а также CAD-рендеринг даются ему легко, да и гейминг проблемой здесь не является — возможно, поэтому компания Microsoft интегрировала в данную модель еще и приемник для работы с контроллером Xbox One.

Даже в планшетном режиме эксплуатации устройства у пользователя Surface Book 2 в распоряжении будет достаточно производительности, так как процессор Intel Core i7-8650U находится именно в этой части. А если мы обеспечим энергоснабжение через разъем Surface Connect, то он будет еще и охлаждаться громкой активной системой.

Критика на уровне придирок: дисплей как предмет особой заботы

Внимание, сейчас пойдет критика, которую скорее можно отнести к придиркам, ведь, как и ожидалось, дисплей остался «трудным ребенком» Surface Book 2 поколения. Так мы говорим по той причине, что при 15-дюймовой диагонали и разрешении 3240х2160 пикселей он получает всего 76,9 из 100 возможных процентных пунктов. Для сравнения: «оригинальный» Surface Book во время теста в этой же зачетной дисциплине заработал в целом очень хорошую оценку в 93,9 процентных пунктов из 100.

«Недостатки» Surface Book 2 15″ показывает прежде всего в области шахматной контрастности, где мы намерили низкие 104:1. Максимальная яркость в 398 кд/м2 тоже является далеко не рекордной. Но в общем и целом панель заслуживает все еще хорошей итоговой оценки и далека от того, чтобы можно было признать её слишком уж плохой — просто при стоимости устройства около 165 000 рублей мы ожидали получить нечто большее. В Surface Book 2 встроены целых два аккумулятора — один в планшетной части, а дополнительный в док-клавиатуре, где он соседствует с выделенной графической картой от Nvidia. Соответственно, продолжительность времени автономной работы в зависимости от «собранности» устройства может отличаться очень значительно.

В чисто планшетном режиме Surface Book обладает выносливостью лишь ниже среднего уровня, что вполне объяснимо мощностью используемого оборудования: 4 часа 17 минут при видеовоспроизведении и 4 часа 05 минут при веб-серфинге по сравнению с другими планшетами поводов для гордости, разумеется, не дают.

Но если подсоединить планшет к клавиатуре, значения существенно возрастают: 14 часов 39 минут в видео-бенчмарке и 15 часов 01 минута при веб-серфинге — это великолепный результат, который даже лучше, чем у большинства протестированных нами ноутбуков.

В док-режиме операционная система Windows 10 интеллектуальным образом объединяет возможности двух аккумуляторов, исходя из чего мы можем считать, что док-батарея добавляет в среднем около 10 часов автономной работы.

Альтернативные варианты:

Lenovo Miix 720-12IKB (80VV005WGE)

Лидер по соотношению цены и качества среди устройств «2 в 1»: Lenovo Miix 720-12IKB (80VV005WGE) по итогам тестовых испытаний зарекомендовал себя как настоящий лидер по соотношению цены и качества.

Акценты в протестированном нами устройстве сделаны на разрешении дисплея и характеристиках в области мобильности. Но и своей производительности ему стесняться тоже не придется. Оснащение вполне можно отнести к хорошему уровню, выше среднего по рейтингу.

Porsche Design Book One (4046901644925)

Вот каким стильным может быть топовое оборудование: с лучшим дисплеем, очень хорошей производительностью, отличным оснащением и образцовой мобильностью Porsche Design Book One поднимается на вершину нашего рейтинга устройств формата «2 в 1». Но помимо технического совершенства этот гибрид ноутбука и планшета обладает еще и весьма убедительным внешним видом.

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Фото: компании-производители, CHIP.de