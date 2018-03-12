Самый быстрый: как новый квантовый компьютер от Google изменит мир

Компания Google заявила о создании 72-кубитного квантового компьютера. Потенциально — это самая мощная вычислительная система на данный момент. Пора ли хоронить традиционные компьютеры?

Квантовое превосходство

Intel. Анонс был сделан на ежегодных мартовских встречах Американского физического общества, одного из самых крупных в мире мероприятий для физиков: конференция объединяет более 10000 участников со всего мира. Поэтому выбор площадки для объявления Джоном Мартинисом результатов работы его группы в Google является неслучайным — среди докладчиков и участников конференции ключевые фигуры «квантовой гонки», включая Михаила Лукина из Гарвардского университета , представителей IBM

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Квантовые компьютеры используют необычные свойства частиц квантовой природы для получения ускорения в решении ряда математических задач, например, при разложении чисел на простые множители или моделировании химических соединений. В этих задачах квантовых компьютер гораздо эффективнее классического, но для создания квантовых компьютеров требуется решить сложную научно-инженерную задачу.

Элементами квантовых компьютеров являются кубиты (квантовые биты — аналоги классических битов информации, являющихся элементарными единицами для вычислений). В отличие от классических битов, которые принимают значения либо 0, либо 1, квантовые системы находятся одновременно в этих состояниях. Такой «параллелизм» является ключевым для получения ускорения при решении задачах. Центральной проблемой является масштабируемость квантовых компьютеров: из-за хрупкости квантовых состояний тяжело создать систему из достаточно большого количества кубит, поскольку из-за воздействия окружения квантовые состояния разрушаются, и в процессе вычислений возникают ошибки.

При этом считается, что порог «квантового превосходства» (quantum supremacy) находится на уровне 50 кубит — такая квантовая система потенциально может решать задачи, которые являются непосильными для самых быстрых суперкомпьютеров, построенных на полупроводниках (всех тех системах, что используются сейчас).

Конкуренты

Квантовый процессор от Google с 72 кубитами потенциально является значительным шагом вперед по сравнению с анонсированными в прошлом году 49-кубитными процессорами IBM и Intel, 51-кубитной системой Гарвардского университета и 53-кубитного симулятора Криса Монро из Объединенного квантового института в Мэриленде.

Кроме количества кубитов важным является количество ошибок совершаемых квантовым компьютером при работе. Группа Мартиниса развивает технологию построения квантовых компьютеров с использованием сверхпроводящих кубитов. Предыдущая модель из 9 кубит обладала очень низким уровнем ошибок. Интересным приемом при проектировании нового 72-кубитного процессора является переход от структуры цепочки, которая была реализована в 9-кубитном процессоре, к архитектуре двух массивов из 36 кубит. Такая схема расположения кубит позволяет задействовать квантовые коды исправления ошибок — отслеживать и исправлять ошибки в ходе вычислений. В результате в новом процессоре производительность выросла без вреда для результатов вычислений, поскольку удается сохранить достаточно низкий уровень ошибок.

России также проектируются квантовые компьютеры на задействованных в работе Мартиниса сверхпроводящих кубитах. Российский квантовый центр, Институт физики твердого тела РАН , МИСиС, ВНИАА им. Духова и МГТУ им. Н. Э. Баумана ведут работы по разработке квантового компьютера, использующего несколько кубит. Несмотря на количественное отставание, разрабатываемые технологии для приготовления, управления и измерения квантовых состояний будут полезны для масштабирования и создания следующих поколений сверхпроводящих квантовых процессоров.

Хотя крупных проектов по созданию квантовых компьютеров не так много, команды серьезно конкурируют между собой. При этом отдельное внимание уделяется взаимодействию команд физиков с уже существующей в IT-компаниях экспертизой по инженерии и информационным технологиями. Примеры Google и IBM показывают, что такой подход позволяет достаточно быстро развивать сложные научно-технологических проекты, к которым, безусловно, относится квантовый компьютер.

Борьба за квантовое превосходство идет сразу по нескольким фронтам. Строятся более мощные и более совершенные архитектуры квантовых компьютеров, ищутся более эффективные квантовые алгоритмы и подходящие задачи. Тем не менее, остаются важные вопросы по дальнейшему масштабированию схемы и количеству операций, которые можно будет выполнять.

Практическое применение

Переводя вопрос в практическую плоскость можно спросить: насколько полезны те задачи, которые могут быть решены на квантовом компьютере группы Мартиниса?

Квантовые компьютеры разительно отличаются от традиционных. В них пока нельзя и думать загрузить операционную систему Windows (или Linux), сложное ПО и посчитать — быстро он работает или нет. Поэтому ученым приходится отдельно исследовать задачи, в которых может быть очевидно преимущество сверхпроводящего процессора над традиционным. Интересно, что как раз группа Мартиниса в сентябре опубликовала работу, в которой описала такую задачу, но пока неизвестно, удалось ли на практике проверить новый 72-кубитный процессор.

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Сформулированная задача является абстрактной и не имеют практического приложения. Очевидно, что после демонстрации самого факта «квантового превосходства», пусть и на абстрактной задаче, необходимо будет найти полезный для индустрии кейс применений квантовых вычислений. В этом направлении серьезную конкуренцию Google составляют IBM (в рамках проекта IBM Q Experience) и Rigetti Computing, которые открыли облачный доступ к своим квантовым платформам. Также к ним присоединяется компьютер от Alibaba , созданный в рамках совместного проекта с Китайской академией наук.

Собирая данные по решенным задачам можно получить большой объем информации о направлениях, которые могут быть интересны для конечных пользователей. Откроет ли Google доступ к своему компьютеру? Покажет ли решение абстрактной или полезной задачей для квантового превосходства? Насколько обоснован оптимизм относительно дальнейшего масштабирования системы? Ближайшие месяцы должны дать ответы на эти ключевые вопросы.