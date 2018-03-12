Как заставить WhatsApp сохранять все файлы на SD-карте

Изображения и видео из WhatsApp, которые постоянно присылают ваши собеседники, автоматически сохраняются в памяти смартфона и занимают очень много места. Решением проблемы может стать перемещение всех данных Android-приложения на SD-карту. Но возможно ли это?

Можно ли переместить WhatsApp на SD-карту?

К сожалению, заставить WhatsApp сохранять все фото и видео на SD-карту не так просто. Однако это могут сделать пользователи с root-правами — достаточно установить бесплатное приложение Android FolderMount, которое поможет переместить корневую папку WhatsApp на внешнюю карту памяти. Инструмент «обманывает» мессенджер, делая вид, что папка все еще находится во внутренней памяти. Подробнее о root-правах на Android мы рассказываем в этой статье.

Как сохранить данные WhatsApp на SD-карте Загрузите и установите приложение FolderMount. После его запуска подтвердите запрос root.

В строке меню в правом верхнем углу нажмите на знак «плюс».

Введите любое имя в поле Name.

В разделе Source добавьте папку WhatsApp из внутренней памяти смартфона.

Теперь выберите нужную папку на внешней SD-карте в разделе Destination.

Установите флажок в пункте Exclude from media scan («Исключить из сканирования медиафайлов»). Это предотвратит дублирование изображений или видео в галерее.

Подтвердите свои действия в следующем диалоговом окне, нажав Yes. Теперь все данные WhatsApp будут храниться на SD-карте. Читайте также: Как обойти блокировку в WhatsApp?

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