Ещё
Как заставить WhatsApp сохранять все файлы на SD-карте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как заставить WhatsApp сохранять все файлы на SD-карте 

Chip.ru 12 марта 2018
Фото: Chip.ru
Изображения и видео из WhatsApp, которые постоянно присылают ваши собеседники, автоматически сохраняются в памяти смартфона и занимают очень много места. Решением проблемы может стать перемещение всех данных Android-приложения на SD-карту. Но возможно ли это?
Можно ли переместить WhatsApp на SD-карту?
К сожалению, заставить WhatsApp сохранять все фото и видео на SD-карту не так просто. Однако это могут сделать пользователи с root-правами — достаточно установить бесплатное приложение Android FolderMount, которое поможет переместить корневую папку WhatsApp на внешнюю карту памяти. Инструмент «обманывает» мессенджер, делая вид, что папка все еще находится во внутренней памяти. Подробнее о root-правах на Android мы рассказываем в этой статье.
Как сохранить данные WhatsApp на SD-карте Загрузите и установите приложение FolderMount. После его запуска подтвердите запрос root.
В строке меню в правом верхнем углу нажмите на знак «плюс».
Введите любое имя в поле Name.
В разделе Source добавьте папку WhatsApp из внутренней памяти смартфона.
Теперь выберите нужную папку на внешней SD-карте в разделе Destination.
Установите флажок в пункте Exclude from media scan («Исключить из сканирования медиафайлов»). Это предотвратит дублирование изображений или видео в галерее.
Подтвердите свои действия в следующем диалоговом окне, нажав Yes. Теперь все данные WhatsApp будут храниться на SD-карте. Читайте также: Как обойти блокировку в WhatsApp?
Как освободить память на телефоне: лучшее для Android
Температура процессора: тестируем CPU и боремся с перегревом Фото: компания-разработчик, pixabay.com
Chip.ru: последние новости
Когда Windows слишком тяжелая: 5 легковесных ОС для старых ПК В России станет на одного сотового оператора меньше Windows 10 шпионит за вами: пошаговое руководство, как это отключить
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня23
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию477
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе25
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури42
Неожиданные подробности в деле отравления Скрипаля27
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение