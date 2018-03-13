Apple разрешила производителям аксессуаров выпускать новые продукты

Apple разрешила производителям аксессуаров выпускать новые продуктыApple расширила программу лицензирования аксессуаров и не ограничилась одним лишь изменением логотипа Made for iPhone/ iPad / iPod.

В рамках программы сертифицирования MFi были описаны сразу несколько типов новых адаптеров, переходников и кабелей. Например, в их числе USB-C розетки, которые можно использовать с официально сертифицированным аксессуарами для iOS и Mac устройств.

По сути, производители получили право выпускать одни и те же аксессуары как для пользователей Apple, так и для сторонников других компаний, использующих в качестве основного порта USB-C.

Впрочем, этот вовсе не означает, что в ближайшее время Apple откажется от порта Lightning.

Разрешили производителям выпускать и собственные решения в виде кабеля Lightning –> 3.5 мм аудиопорт («папа»). Его использование особенно актуально для подключения iPhone без порта «джек» к акустическим системам и разъемам Audio In/ AUX.