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Apple разрешила производителям аксессуаров выпускать новые продукты
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Apple разрешила производителям аксессуаров выпускать новые продукты 

iPhones.ru 13 марта 2018
Фото: iPhones.ru
Apple разрешила производителям аксессуаров выпускать новые продуктыApple расширила программу лицензирования аксессуаров и не ограничилась одним лишь изменением логотипа Made for iPhone/ iPad / iPod.
В рамках программы сертифицирования MFi были описаны сразу несколько типов новых адаптеров, переходников и кабелей. Например, в их числе USB-C розетки, которые можно использовать с официально сертифицированным аксессуарами для iOS и Mac устройств.
По сути, производители получили право выпускать одни и те же аксессуары как для пользователей Apple, так и для сторонников других компаний, использующих в качестве основного порта USB-C.
Впрочем, этот вовсе не означает, что в ближайшее время Apple откажется от порта Lightning.
Разрешили производителям выпускать и собственные решения в виде кабеля Lightning –> 3.5 мм аудиопорт («папа»). Его использование особенно актуально для подключения iPhone без порта «джек» к акустическим системам и разъемам Audio In/ AUX.
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