Магаданская область: мобильное приложение «Открытое правительство»

Приложение, запущенное 1 февраля 2018 года, предоставляет пользователям возможность направлять обращения в органы власти, а также отслеживать статус этих обращений.

Сервис интегрирован с приемными сайтов правительства региона. Граждане смогут задавать вопросы, предлагать идеи, ознакомиться с базой предложений, поступивших от других жителей. Также в приложении доступен справочник контактов всех органов власти, анонсы основных мероприятий, лента новостей.

Приложение доступно для скачивания.

По мнению губернатора Магаданской области Владимира Печеного, приложение станет еще одним каналом оперативного взаимодействия с гражданами для решения волнующих их вопросов.

«Главное организовать работу таким образом, чтобы люди могли не просто беспрепятственно обращаться в органы власти, но и в режиме реального времени отслеживать, как идет работа по решению проблем, на которые они указали» — отметил г-н Печеный.