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Магаданская область: мобильное приложение «Открытое правительство»
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Магаданская область: мобильное приложение «Открытое правительство» 

Open.gov.ru 12 марта 2018
Фото: Open.gov.ru
Приложение, запущенное 1 февраля 2018 года, предоставляет пользователям возможность направлять обращения в органы власти, а также отслеживать статус этих обращений.
Сервис интегрирован с приемными сайтов правительства региона. Граждане смогут задавать вопросы, предлагать идеи, ознакомиться с базой предложений, поступивших от других жителей. Также в приложении доступен справочник контактов всех органов власти, анонсы основных мероприятий, лента новостей.
Приложение доступно для скачивания.
По мнению губернатора Магаданской области Владимира Печеного, приложение станет еще одним каналом оперативного взаимодействия с гражданами для решения волнующих их вопросов.
«Главное организовать работу таким образом, чтобы люди могли не просто беспрепятственно обращаться в органы власти, но и в режиме реального времени отслеживать, как идет работа по решению проблем, на которые они указали» — отметил г-н Печеный.
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