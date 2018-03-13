Более 1,5 млн россиян выбрали участок для голосования на выборах президента через единый портал госуслуг

Более 1,5 млн граждан РФ выбрали участок для голосования на выборах президента через единый портал госуслуг, сообщили в пресс-службе министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о завершении работы сервиса «Выбор избирательного участка на выборах президента Российской Федерации», который был запущен на едином портале госуслуг (ЕПГУ). Впервые в истории страны граждане РФ могли в электронном виде подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения и принять участие в выборах президента РФ на любом удобном избирательном участке. Всего с использованием портала госуслуг было подано 1,55 млн заявлений», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в феврале и марте 2018 г. услуга по выбору участка для голосования вошла в список наиболее популярных сервисов единого портала госуслуг. Воспользоваться услугой могли пользователи ЕПГУ с подтвержденной учетной записью и подтвержденным номером мобильного телефона, достигшие на день голосования 18 лет, а также те, кто не подавал заявление ранее. Такое заявление можно было подать только один раз в период проведения выборной кампании.

«На данный момент на едином портале госуслуг зарегистрировано 68 млн пользователей», — добавили в пресс-службе.