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Более 1,5 млн россиян выбрали участок для голосования на выборах президента через единый портал госуслуг
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Более 1,5 млн россиян выбрали участок для голосования на выборах президента через единый портал госуслуг 

Агентство «Москва» 13 марта 2018
Фото: На Западе Москвы
Более 1,5 млн граждан РФ выбрали участок для голосования на выборах президента через единый портал госуслуг, сообщили в пресс-службе министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
«Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о завершении работы сервиса «Выбор избирательного участка на выборах президента Российской Федерации», который был запущен на едином портале госуслуг (ЕПГУ). Впервые в истории страны граждане РФ могли в электронном виде подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения и принять участие в выборах президента РФ на любом удобном избирательном участке. Всего с использованием портала госуслуг было подано 1,55 млн заявлений», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в феврале и марте 2018 г. услуга по выбору участка для голосования вошла в список наиболее популярных сервисов единого портала госуслуг. Воспользоваться услугой могли пользователи ЕПГУ с подтвержденной учетной записью и подтвержденным номером мобильного телефона, достигшие на день голосования 18 лет, а также те, кто не подавал заявление ранее. Такое заявление можно было подать только один раз в период проведения выборной кампании.
«На данный момент на едином портале госуслуг зарегистрировано 68 млн пользователей», — добавили в пресс-службе.
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