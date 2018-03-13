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Instagram и Snapchat отключили гифки из-за обвинений в расизме
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Instagram и Snapchat отключили гифки из-за обвинений в расизме 

Lenta.ru 13 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Социальные сети Instagram и Snapchat временно отказались от интеграции с сервисом Giphy после того, как пользователи нашли в «историях» расистскую гифку. Об этом сообщает издание The Verge.
Изображение, вызвавшее волну критику, обнаружила пользователь Twitter под никнеймом Lyauna Augmon по запросу «преступление». Она опубликовала скриншот и отметила в записи основателя Instagram Кевина Систрома. На гифке изображена обезьяна, крутящая барабан с числами. Над ней надпись «Nigger Crime Death Counter», а рядом человек, который говорит: «Keep Cranking Bonzo, the Numbers Just Keep on Climbing» (продолжай крутить, Бонзо, числа просто растут).
Snapchat и Instagram приостановили интеграцию гифок до окончания расследования. Представитель Giphy сообщил, что картинка была удалена сразу после ее обнаружения. Он добавил, что сервис запрещает пользователям размещать оскорбительный или непристойный контент, но в этот раз в системе модерации произошла ошибка.
Поддержка GIF в Instagram была запущена 23 января 2018 года. Snapchat ввел аналогичную функцию 20 февраля.
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