Новая версия комплекса Стахановец 7 получила множество улучшений

Компания «Стахановец» сообщает о выпуске новой версии комплекса «Стахановец 7», в которой были реализованы наиболее актуальные пожелания клиентов. Решение позволяет предиктивно и дедуктивно, оценивать действия сотрудников, строить модели их дальнейшего поведения такие как: снижение интереса к работе, возможность потенциальной утечки данных или увольнения, необходимость дополнительной мотивации. Продукт внедрен более чем в 5000 компаниях по всему миру.

Любой бизнес — это очень сложная система, результативность которой зависит от значительного числа параметров, зачастую, скрытых. С помощью сопоставления событий, собранного массива фактической информации о действиях и поведении специалистов, внутри компании и данных результативности менеджеров из учетной системы, можно получить ответы на бесчисленное количество вопросов, которые ранее решались с помощью субъективных практик: какие приложения помогают работе, а какие мешают, насколько интенсивно успешные сотрудники работают с CRM, как количество и средняя продолжительность звонков влияет на продажи, как график работы влияет на производительность и другие.

Новая версия комплекса «Стахановец 7» позволяет проводить глубокую, многоуровневую аналитику внутренних процессов, важную для руководителей, службы безопасности и HR-департамента. В ней были реализованы следующие основные нововведения:

Геолокация ноутбуков, анализ загрузки GPU для обнаружения майнинга: отчет «Геолокация» позволяет определять местоположение ноутбуков и планшетов и смартфонов. Проверка загрузки графического процессора видеокарт осуществляется для выявления майнинга.

«Черный ящик»: вся важная информация дублируется и сохраняется на компьютере пользователя и не передается на сервер. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, руководитель получает возможность быстро восстановить важные данные и провести детальное расследование инцидента.

«Лента событий»: позволяет визуализировать рабочий день сотрудника. Благодаря этой функциональности проводить аналитику стало еще проще. Каждое эффективное решение, любая возможность возникновения рисковой ситуации теперь наглядно отображены в ленте. Интуитивно понятная графическая интерпретация событий значительно упрощает чтение отчетов и экономит время руководителя.

Новый Android-клиент: улучшена оптимизация и повышена скорость работы. Мобильный «Стахановец» анализирует посещения сайтов, звонки и SMS, активность и перемещения пользователя. Данные, полученные с Android-устройств, сохраняются в отчетах наравне со стационарным клиентом.

Собранную «Стахановцем» информацию можно просматривать на любом доверенном устройстве: компьютере, ноутбуке, планшете, телефоне независимо от операционной системы. Архитектура комплекса позволяет развернуть, управлять и администрировать до 100 000 рабочих станций одновременно. «Стахановец» интегрируется с Active Directory и легко встраивается в любую инфраструктуру. Установка не занимает много времени и не требует особых знаний или навыков. Внедрение не нарушает рабочие процессы, не нуждается в изменениях структуры локальной сети и не ведет к простоям в работе. Оповещения о подозрительных событиях в версии «Стахановец 7» теперь можно получать еще и в Telegram.

Демо-версию можно получить по ссылке, а сама версия доступна в магазине Allsoft.