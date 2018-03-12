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Атака CIGslip обходит механизм защиты Windows Code Integrity Guard (CIG)
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Атака CIGslip обходит механизм защиты Windows Code Integrity Guard (CIG) 

Anti-Malware.ru 12 марта 2018
Авторы вредоносных программ могут использовать недостатки в механизме безопасности Windows Code Integrity Guard (CIG) для внедрения неподписанного вредоносного кода в приложения, защищенные этих механизмом.
Эта вредоносная схема получила имя CIGslip, она использует систему защиты целостности кода, внедренную корпорацией Microsoft с выходом Windows 10 в 2015 году. Сначала операционная система использовала этот механизм для предотвращения несанкционированного доступа к драйверам, загружаемым в Windows 10, однако затем компания позволила разработчикам программного обеспечения использовать CIG для их приложений.
Использующее CIG приложение сможет загрузить только подписанные Microsoft библиотеки и исполняемые файлы. Главным преимуществом CIG является то, что вредоносные программы не смогут внедрить код в защищенные этим механизмом приложения даже при условии, что сама система заражена.
Однако специалисты MorphiSec продемонстрировали способ обойти CIG, поместив вредоносный код в процесс, не защищенный этой системой, а уже оттуда произвести инъекцию кода в защищенное CIG приложение.
Технические подробности атаки CIGslip подробно описаны в отчете, предоставленном экспертами MorphiSec. Было также опубликовано видео.
Morphisec Lab Research CIG Bypass from Morphisec on Vimeo.
Эксперты отмечают, что у CIGslip имеется серьезный потенциал, особенно этот механизм обхода может стать интересным для авторов банковских троянов.
MorphiSec уведомила Microsoft об этой бреше, однако компания не классифицировала CIGslip как проблему безопасности. Следовательно, ждать приоритетного отношения к исправлению этого механизма обхода не стоит.
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