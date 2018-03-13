OnePlus выпускает Android 8.1 для OnePlus 5 и 5T

Компания OnePlus начала распространение бета-версий фирменной прошивки OxygenOS, основанной на Android 8.1 Oreo, для OnePlus 5 и OnePlus 5T. Апдейты уже доступны для загрузки участникам программы предварительного тестирования «по воздуху». Также файл с обновлением можно скачать на сайте производителя.

Обновление для обеих моделей включает в себя февральский патч безопасности, устраняющий уязвимости в системе, несколько новых циферблатов и другие функции. Так, отныне владельцам OnePlus 5 и 5T будет доступен режим Raise to Answer. Благодаря ему можно автоматически ответить на входящий звонок, просто подняв смартфон со стола. Также была улучшена работа управляющих жестов и оптимизирован игровой режим.

Кроме того, было усовершенствовано приложение OnePlus Switch. С его помощью пользователи смартфонов OnePlus, до этого владевшие устройствами других брендов, могут с легкостью перенести все свои данные. Пользователям доступна возможность копирования контактов, событий календаря, фотографий и аудиозаписей.

Сроки выхода финальных версий Android 8.1 Oreo для OnePlus 5 и 5T не разглашаются. Обсудить обновления можно в официальном Telegram-чате AndroidInsider.ru.