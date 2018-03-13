«Яндекс» нашел способ защиты от «тайного майнинга»

«Яндекс» нашел способ защиты от несанкционированного майнинга, эту проблему будет решать одноименный браузер. Злоумышленники по всему миру используют компьютеры и даже смартфоны ничего не подозревающих пользователей для добычи или майнинга криптовалют. От этого процесса компьютер или смартфон начинает сильно «тормозить».

В начале этого года подобный механизм внедрила Opera. Как защитить свой компьютер от криптовалютчиков? Можно даже не догадываться, чем занимается компьютер, пока его владелец ищет товары в интернет-магазине или смотрит пиратскую копию нового фильма. Оказывается, он даже может майнить втайне от хозяина в пользу злоумышленников.

На сайте может быть прописан специальный код, который активируется при посещении. Причем участвовать в этом процессе может не только компьютер, но и смартфон. Чем при этом рискует пользователь?

Илья Обушенко сотрудник отдела по работе с частными клиентами Group-IB «Это воровство аппаратных мощностей, которое, в принципе, приносит не только неудобство на стороне пользователя, а также изнашивает оборудование. Чем больше сервисов начнет этим злоупотреблять, устройство начнет ломаться чаще, зависать, перегреваться. В нашей компании не проводили исследований, связанных именно с „Яндексом“, но можно с уверенностью сказать, что средство защиты от майнинга в браузерах, как и антивирусные решения, не дадут 100-процентной защиты от мошеннической активности, связанной с майнингом. Потому что злоумышленники все равно будут находить обходные пути».

Порядка двух с половиной тысяч онлайн-магазинов заражены скрытым майнером, они добывают криптовалюту Monero на компьютерах пользователей, говорит основатель проекта и гендиректор World WI-FI Илья Яшин

Илья Яшин основатель проекта и гендиректор World WI-FI «Эффективность очень низкая. Если говорить об одном конкретном браузере. Но, если говорить о заражении крупных сайтов с огромным количеством посещаемости, это довольно-таки прибыльный теневой бизнес. Абсолютно уверен, что все пойдут производители браузеров по этому пути. Вопрос времени, причем очень короткого. Думаю, эту проблему, таким образом, мы очень быстро победим».

В последнее время в связи с ростом популярности криптовалют «тайный майнинг» встречается все чаще. В связи с этим эксперты рекомендуют обращать внимание на то, что, если ваш компьютер чрезмерно нагревается или стал тормозить во время работы, есть риск, что кто-то в этот момент на вас тайно зарабатывает.