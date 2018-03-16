Приложение «РЖД-Пассажирам» поможет пользователям найти избирательный участок на вокзалах Москвы 18 марта

«В единый день голосования 18 марта 2018 г. на выборах президента РФ пользователям мобильного приложения „РЖД-Пассажирам“ будет доступна возможность быстро найти территориальный избирательный участок. Так, на интерактивных схемах каждого вокзала будет указано место расположения избирательного участка, а функционал навигации в помещениях позволит проложить маршрут от места нахождения пользователя до избирательного участка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пользователям необходимо прибыть на вокзал, запустить приложение «РЖД-Пассажирам» на своем смартфоне под управлением операционных систем Android и iOS, выбрать вокзал из списка, зайти в раздел «Услуги», выбрать пункт «Избирательный участок» и далее проложить маршрут.

«На семи столичных вокзалах — Казанском, Курском, Киевском, Белорусском, Павелецком, Ленинградском, Ярославском разместятся пункты для голосования, в навигации они будут обозначены специальной пиктограммой», — добавили в пресс-службе.