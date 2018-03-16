Ещё
Приложение «РЖД-Пассажирам» поможет пользователям найти избирательный участок на вокзалах Москвы 18 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приложение «РЖД-Пассажирам» поможет пользователям найти избирательный участок на вокзалах Москвы 18 марта 

Агентство «Москва» 20 часов назад
Фото: Крюковские Ведомости
«В единый день голосования 18 марта 2018 г. на выборах президента РФ пользователям мобильного приложения „РЖД-Пассажирам“ будет доступна возможность быстро найти территориальный избирательный участок. Так, на интерактивных схемах каждого вокзала будет указано место расположения избирательного участка, а функционал навигации в помещениях позволит проложить маршрут от места нахождения пользователя до избирательного участка», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пользователям необходимо прибыть на вокзал, запустить приложение «РЖД-Пассажирам» на своем смартфоне под управлением операционных систем Android и iOS, выбрать вокзал из списка, зайти в раздел «Услуги», выбрать пункт «Избирательный участок» и далее проложить маршрут.
«На семи столичных вокзалах — Казанском, Курском, Киевском, Белорусском, Павелецком, Ленинградском, Ярославском разместятся пункты для голосования, в навигации они будут обозначены специальной пиктограммой», — добавили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Видеоидентификация клиентов «Почты России» для ускоренного обслуживания может быть введена в 2019 г. МГЕР обратится к администрациям соцсетей с просьбой заблокировать опасный для детей контент Elsagate Более 1,4 млн москвичей регулярно пользуются мобильным приложением «Парковки Москвы»
 Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ245
В Госдуме оценили заявление Порошенко51
Украина пожаловалась в ООН159
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля728
Под Тюменью отец убил близнецов и покончил с собой29
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение