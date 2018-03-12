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Google намерена отказаться от Android Wear в пользу Wear OS
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Google намерена отказаться от Android Wear в пользу Wear OS 

Android Insider 12 марта 2018
Фото: Android Insider
Операционную систему Android Wear в скором времени ждет ребрендинг, передает 9To5Google со ссылкой на содержание предварительной версии ОС для разработчиков. Все указывает на то, что с выходом финальной сборки обновления программная платформа будет переименована в Wear OS.
Очевидно, инициатива Google по переименованию операционной системы продиктована желанием сделать акцент на ее независимости от основной платформы и функциональной самостоятельности. Ребрендинг также может положить начало грандиозным преобразованиям в ОС, о которой в последнее время практически не слышно.
Кроме того, смена названия — вполне логичный шаг для производителя, который не ограничивает платформу совместимостью только с устройствами под управлением Android. Часы на базе Android Wear прекрасно работают с гаджетами на iOS, что само по себе может вызывать некий диссонанс в головах наиболее чувствительных пользователей.
Ранее Google приняла решение оборвать связь платежного сервиса Android Pay с одноименной ОС. Компания переименовала фирменный инструмент бесконтактной оплаты в Google Pay, расширив его функциональные возможности и адаптировав для работы в веб-браузере Chrome.
Обсудить логичность предстоящего ребрендинга можно в официальном Telegram-чате AndroidInsider.ru.
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