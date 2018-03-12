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В Японии собаки сняли панорамы для карт Google. Видео
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В Японии собаки сняли панорамы для карт Google. Видео 

Вести.Ru 12 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Представители компании Google сообщили, что панорамы японского города Одате в префектуре Акита для их сервиса Google Street View сняли три собаки породы акита-ину. Для этого милые животные вместе со своими хозяевами обошли весь населенный пункт и ближайшие окрестности.
На спинах собак Ако, Асуко и Пууко были закреплены с помощью упряжек камеры с обзором в 360 градусов.
Японский город Одате славится тем, что является родиной знаменитого пса Хатико. В центре местечка установлен памятник этому героическому животному.
Ранее сообщалось, что на Фарерских островах панорамы для Google сняли овцы.
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