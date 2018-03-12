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Еще одна причина пока не покупать iPhone X
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Еще одна причина пока не покупать iPhone X 

Apple Insider 12 марта 2018
Фото: Apple Insider
Одним из факторов, которые отталкивают пользователей от покупки iPhone X, является необходимость разработчиков в обновлении приложений с целью поддержки необычной формы дисплея смартфона. Казалось бы, с момента выхода флагмана от Apple прошло уже четыре месяца, но до сих пор многие программы не поддерживают «челку» в iPhone X, среди которых много приложений и от самой Apple.
Наши коллеги из издания MacRumors обнаружили целый ряд известных приложений без поддержки iPhone X. Среди них не только iMovie и iTunes Remote, но и «Утилита AirPort», Music Memos и другие. От Google в списке оказались Inbox, Google Street View, Snapseed и еще шесть программ. Нашлись «устаревшие» приложения и от Microsoft, но там заверили, что уже работают над обновлением своих продуктов под iPhone X. В Apple и Google от комментариев отказались.
Надо ли говорить, что среди сторонних и менее известных приложений таких случаев гораздо больше. Причем даже популярные игры вроде Hearthstone и Candy Crush Soda Saga до сих под не поддерживают iPhone X. Неизвестно, когда перечисленные приложения получат соответствующие обновления.
Не так давно Apple заявила, что с апреля 2018 года все новые приложения, которые будут публиковаться в App Store, должны поддерживать iPhone X. Правда, существующих приложений это правило не касается.
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