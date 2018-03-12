Найден неубиваемый компьютерный вирус

Хакеры создали «шедевр» киберпреступности

Вирус Slingshot, «шедевр киберпреступности», атакует роутеры, что делает его более быстрым и разнонаправленным, то есть распространяющимся сразу на несколько устройств.

Вредоносная программа состоит из двух частей, одна из которых нацелена на код ядра, предоставляя злоумышленникам доступ к памяти зараженного компьютера, а другая добивается доступа к управлению файлами, что дает ей возможность обеспечивать свое самосохранение в системе. В результате программа может получить любую информацию, хранящуюся на устройстве, а перепрошивка роутера не всегда помогает избавиться от нее.

Slingshot существует с 2012 года, однако никогда ранее не был замечен.