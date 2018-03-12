Ещё
Найден неубиваемый компьютерный вирус
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хакеры создали «шедевр» киберпреступности 

Рамблер 12 марта 2018
Фото: Reuters
«Лаборатория Касперского» обнаружила «шедевральный» компьютерный вирус, сообщается в блоге компании.
Вирус Slingshot, «шедевр киберпреступности», атакует роутеры, что делает его более быстрым и разнонаправленным, то есть распространяющимся сразу на несколько устройств.
Вредоносная программа состоит из двух частей, одна из которых нацелена на код ядра, предоставляя злоумышленникам доступ к памяти зараженного компьютера, а другая добивается доступа к управлению файлами, что дает ей возможность обеспечивать свое самосохранение в системе. В результате программа может получить любую информацию, хранящуюся на устройстве, а перепрошивка роутера не всегда помогает избавиться от нее.
Slingshot существует с 2012 года, однако никогда ранее не был замечен.
Специалисты «Лаборатории Касперского» предположили, что вирус могли создать не обычные мошенники, а одно из государственных агентств безопасности или разведки. Ранее Slingshot могли использовать спецслужбы США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии для борьбы с терроризмом.
 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Нежданчик» от России234
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1260
Поклонская «подложила свинью» Собчак202
Путин увидел будущее399
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
00:56
Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере
Шоу-бизнес
00:33
Газманов отказался от третьего ребенка
Шоу-бизнес
00:15
BMW Панина объявили в розыск
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение