Найден неубиваемый компьютерный вирус

«Лаборатория Касперского» обнаружила «шедевральный» компьютерный вирус, сообщается в блоге компании.
Вирус Slingshot, «шедевр киберпреступности», атакует роутеры, что делает его более быстрым и разнонаправленным, то есть распространяющимся сразу на несколько устройств.
Вредоносная программа состоит из двух частей, одна из которых нацелена на код ядра, предоставляя злоумышленникам доступ к памяти зараженного компьютера, а другая добивается доступа к управлению файлами, что дает ей возможность обеспечивать свое самосохранение в системе. В результате программа может получить любую информацию, хранящуюся на устройстве, а перепрошивка роутера не всегда помогает избавиться от нее.
Slingshot существует с 2012 года, однако никогда ранее не был замечен.
Специалисты «Лаборатории Касперского» предположили, что вирус могли создать не обычные мошенники, а одно из государственных агентств безопасности или разведки. Ранее Slingshot могли использовать спецслужбы США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии для борьбы с терроризмом.