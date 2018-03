Названы российские цены новых смартфонов Nokia 7 plus и Nokia 6.1

Не так давно в рамках выставки MWC 2018 в Барселоне была официально представлена целая россыпь новых смартфонов от компании HMD Global, выпускающей аппараты под брендом Nokia. И вот теперь стало известно, какие модели приедут в скором времени и в нашу страну. Это Nokia 7 plus, Nokia 6.1, Nokia 1, Nokia 8110. У первых двух аппаратов мы уже знаем и российские цены. 5,5-дюймовая модель Nokia 6.1 обойдется покупателям в 17 990 руб., а более продвинутый 6-дюймовый аппарат Nokia 7 plus можно будет приобрести за 27 990 руб. Обе новинки работают под управлением чистой операционной системы Android 8.1 Oreo и оснащены камерами с оптикой от Carl Zeiss. Nokia 7 plus получил процессор Snapdragon 660, 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти. Nokia 6.1 — Snapdragon 630, 3/4 Гб оперативной и 32/64 Гб постоянной памяти.