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Названы российские цены новых смартфонов Nokia 7 plus и Nokia 6.1
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Названы российские цены новых смартфонов Nokia 7 plus и Nokia 6.1 

Chip.ru 12 марта 2018
Фото: Chip.ru
Не так давно в рамках выставки MWC 2018 в Барселоне была официально представлена целая россыпь новых смартфонов от компании HMD Global, выпускающей аппараты под брендом Nokia. И вот теперь стало известно, какие модели приедут в скором времени и в нашу страну. Это Nokia 7 plus, Nokia 6.1, Nokia 1, Nokia 8110. У первых двух аппаратов мы уже знаем и российские цены. 5,5-дюймовая модель Nokia 6.1 обойдется покупателям в 17 990 руб., а более продвинутый 6-дюймовый аппарат Nokia 7 plus можно будет приобрести за 27 990 руб. Обе новинки работают под управлением чистой операционной системы Android 8.1 Oreo и оснащены камерами с оптикой от Carl Zeiss. Nokia 7 plus получил процессор Snapdragon 660, 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти. Nokia 6.1 — Snapdragon 630, 3/4 Гб оперативной и 32/64 Гб постоянной памяти.
Источник: Mail.Ru
Фото: HMD Global Опрос: У вас когда-нибудь был телефон Nokia? Да, и сейчас есть Да, когда Nokia была ещё настоящей Nokia Не было Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Nokia представила 5 новых смартфонов на базе «чистой» ОС Android One  Nokia продала смартфонов больше, чем HTC, Sony, Google и OnePlus
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