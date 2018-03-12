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«Яндекс» сообщил о внедрении в свои продукты защиты от несанкционированного майнинга
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«Яндекс» сообщил о внедрении в свои продукты защиты от несанкционированного майнинга 

360tv.ru 12 марта 2018
«Яндекс. Браузер» получил защиту от использования компьютера для несанкционированной добычи злоумышленниками криптовалют. В частности, использован алгоритм анализа нагрузки на центральный процессор и блокировки майнинговых скриптов. Об этом со ссылкой на «Яндекс» сообщил сайт издания «Коммерсант».
Теперь браузер получил возможность анализировать, насколько загружен процессор во время
интернет-серфинга. Если проверка нагрузки подтвердит наличие стороннего скрипта, браузер его заблокирует. Сайт при этом останется доступен. По словам руководителя десктопного «Яндекс. Браузера» Романа Иванова, несанкционированный майнинг может использовать до 100% мощности каждого ядра процессора.
Получить на свой компьютер скрипты от злоумышленников можно при использовании пиратского программного обеспечения, переходов на рекламу и при выполнении прочих потенциально опасных действий в Сети. Только за одно второе полугодие 2017 года злоумышленники таким образом смогли получить несколько миллионов долларов прибыли.
Бороться с майнинговыми скриптами, впрочем, вполне реально. В этом помогут как антивирусные программы, так и расширения для браузеров. В частности, пользователи могут использовать как платные, так и бесплатные блокировщики рекламы, которые вполне справляются с задачей защиты компьютера от зловредного кода.
Нововведение в «Яндекс. Браузере» доступно для пользователей всех платформ, включая iOS и Android.
Тем временем в «Лаборатории Касперского» обнаружили новую возможность для кибератак на Telegram. Уязвимость позволяет хакерам получить доступ к файлам пользователя и майнить криптовалюту с помощью вычислительных мощностей компьютера в случае использования Telegram на стационарном ПК и ноутбуках, оснащенных операционной системой Windows.
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