Бюджетный MacBook получит Retina-экран и появится в июне

Бюджетный MacBook получит Retina-экран и появится в июнеВ начале месяца аналитик из KGI Securities Мин Чи Куо заявил, что Apple планирует представить альтернативу морально устаревшему MacBook Air. Цена на новинку должна варьироваться в пределах 799 — 899 долларов.

Информацию подтвердило и издание DigiTimes, назвавшее предположительный срок релиза. Если верить источнику, 13.3-дюймовый ноутбук могут показать на летней презентации WWDC 2018 в июле.

К какой линейке, MacBook или MacBook Air, будет относиться новинка, пока остается загадкой. Самым же главным нововведением станет установка Retina-экрана.

Таким образом, уже этим летом все ноутбуки Apple могут получить Retina-матрицы. На сегодняшний день белой вороной в ассортименте устройств компании остается лишь MacBook Air с диагональю экрана 13 дюймов и жалким разрешением в 1440×900 пикселей.

Актуальная цена на MacBook Air составляет $999 или 72 990 рублей. Аналитики уверены, что Apple сумеет снизить ценовой барьер до отметки в 799 долларов. Помимо ультрабука, от Apple ждут и анонс бюджетных планшетов.