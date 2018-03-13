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Apple выпустит бюджетный MacBook стоимостью $900
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Apple выпустит бюджетный MacBook стоимостью $900 

Прайм 13 марта 2018
Фото: В-курсе.ру
Американская корпорация Apple заявила о намерении выпустить бюджетный ноутбук популярной серии MacBook, стоимость которого составит $900, сообщает DigiTimes.
отмечается, что новый ноутбук будет оснащен 13,3-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600 пикселей. Пока неизвестно, к какой линейке макбуков — Pro или Air — будет относиться новинка.
Матрицу для новых ноутбуков будет производить корейская компания LG Display. Первые поставки комплектующих для производства стартуют в апреле текущего года. Серийное производство ноутбуков намечено на май либо начало июня.
Официальная презентация «ноутбука для бедных» может пройти в июне, на конференции для разработчиков WWDC.
Цена новинки составит примерно $900, что составляет около 50 тысяч рублей.
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