Apple выпустит бюджетный MacBook стоимостью $900

Американская корпорация Apple заявила о намерении выпустить бюджетный ноутбук популярной серии MacBook, стоимость которого составит $900, сообщает DigiTimes.

отмечается, что новый ноутбук будет оснащен 13,3-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600 пикселей. Пока неизвестно, к какой линейке макбуков — Pro или Air — будет относиться новинка.

Матрицу для новых ноутбуков будет производить корейская компания LG Display. Первые поставки комплектующих для производства стартуют в апреле текущего года. Серийное производство ноутбуков намечено на май либо начало июня.

Официальная презентация «ноутбука для бедных» может пройти в июне, на конференции для разработчиков WWDC.

Цена новинки составит примерно $900, что составляет около 50 тысяч рублей.