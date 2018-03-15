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«МегаФон» обновляет линейку тарифов «Включайся!»
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«МегаФон» обновляет линейку тарифов «Включайся!» 

АиФ Санкт-Петербург 15 марта 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
«МегаФон» обновил тарифные планы линейки «Включайся!», расширив перечень сервисов с безлимитным интернет-доступом, и даже включил бесплатную подписку на просмотр популярных сериалов.
Названия тарифов соответствуют их наполнению, а безлимитный трафик на популярные сервисы позволяет пользоваться ими без оглядки на объем использованных данных. По итогам новых исследований предпочтений абонентов стало ясно, что популярных сервисов и приложений стало больше.
Так, теперь у пользователей на тарифе «Включайся! Пиши» есть безлимитный доступ не только к WhatsApp и Viber, как это было ранее, но также к Facebook Messenger, Telegram, Snapchat и «ТамТам».
Для пользователей тарифного плана «Включайся! Слушай», помимо расширенного набора мессенджеров с нетарифицируемым трафиком, «МегаФон» обнуляет стоимость трафика на Apple Music и Radio Record.
На тарифе «Включайся! Общайся» к социальным сетям ВКонтакте, Facebook и Одноклассники, трафик на который и раньше не тарифицировался, теперь добавились Instagram и Twitter (и, конечно, мессенджеры, перечисленные выше в описании тарифа «Включайся! Пиши»).
Для любителей просмотра видео в интернете теперь представлено два тарифа — «Смотри» и «Смотри+».
Список безлимитных приложений на «Включайся! Смотри» пополнился за счет Rutube и Vimeo, а также дополнительными мессенджерами, как и в других тарифах обновленной линейки.
«Включайся! Смотри+» — совершенно новый тариф линейки. В дополнение ко всем опциям, включенным в тариф «Включайся! Смотри», в стоимость этого тарифа уже включена подписка на «Амедиатеку». Теперь лучшие сериалы планеты можно смотреть бесплатно.
Подписка на «Амедиатеку» будет включена и в абонентскую плату тарифа «Включайся! Премиум», объединяющего основные достоинства всех остальных тарифов.
Кроме того, всем абонентам на тарифах линейки «Включайся!», использующих смартфоны и планшеты на Android, доступен мобильный антивирус ESET NOD32 с функцией «Антивор». Она помогает в поисках украденного или потерянного устройства, позволяет определить его местоположение, удаленно заблокировать доступ, включить звуковой сигнал или удалить всю конфиденциальную информацию.
Подробнее о тарифной линейке «Включайся!» — на сайте «МегаФона».
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