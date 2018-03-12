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Майнеры атакуют Windows Server, Apache Solr и Redis
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Майнеры атакуют Windows Server, Apache Solr и Redis 

SecurityLab.ru 12 марта 2018
Фото: Anti-Malware.ru
Исследователи безопасности сообщили о новых кампаниях, в ходе которых злоумышленники атакуют уязвимые серверы с Windows Server, Apache Solr и Redis и устанавливают на них ПО для добычи криптовалюты.
На прошлой неделе независимо друг от друга активизировались две отдельные кампании. Одна из них была обнаружена специалистами из Imperva и направлена на серверы Redis и Windows Servers. О второй кампании, направленной на серверы Apache Solr, сообщили исследователи ISC SANS.
Наиболее активной является кампания, названная Imperva «RedisWannaMine». Злоумышленники сканируют интернет в поисках систем с устаревшими версиями Redis с неисправленной уязвимостью CVE-2017-9805. Получив доступ к хосту, атакующие устанавливают вредоносное ПО RedisWannaMine, а затем переходят ко второму этапу, в ходе которого устанавливается майнер криптовалюты. По словам экспертов, злоумышленники используют для поиска новых целей уже зараженные серверы, поэтому инфекция распространяется подобно червю.
Помимо Redis, атакующих также интересуют серверы под управлением Windows Server, которые они взламывают через уязвимость в SMB. Для взлома хакеры используют уже ставший классическим эксплоит Агентства национальной безопасности США EternalBlue.
Вторая кампания направлена на устаревшие версии Apache Solr с неисправленной уязвимостью CVE-2017-12629. Никаких признаков самораспространения обнаружено не было, а значит, поиск уязвимых серверов и заражение вредоносным ПО осуществляется централизованно. По подсчетам исследователей, с 28 февраля по 8 марта текущего года злоумышленники успели инфицировать 1777 серверов.
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