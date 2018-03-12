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Google уличили в попытке раскрыть тайну Антарктиды
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Конспирологи уверены, что Google скрывает НЛО в Антарктиде 

Don't Panic 12 марта 2018
Фото: YouTube-канал Conspiracy Depot
Новая конспирологическая теория набирает все большую популярность: на сей раз люди уверены, что Google прячет в Антарктиде НЛО. Первая информация по этому поводу появилась на одном из популярных YouTube-каналов, посвященных мистике и необъяснимым явлениям.
Конспирологи полагают, что некоторые из сотрудников Google специально указали место, где расположена база НЛО. Зачем? Ну, возможно они не согласны с политикой компании и таким образом пытаются предупредить людей об опасности.
Закадровый голос в ролике сообщает, что странная красная отметка находится в самом центре континента. Она действительно появляется при просмотре карт в сервисе Google Earth, но, честно говоря, вполне может быть просто очередной программной ошибкой сервиса.
Несмотря на популярность ролика, собравшего уже сто тысяч просмотров, вряд ли руководство Google вообще собирается отвечать на вопросы пользователей. Ну точно, скрывают что-то!
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