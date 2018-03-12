Twitter блокирует аккаунты с миллионами подписчиков

Twitter начал блокировку аккаунтов с миллионами подписчиков в рамках объявленной борьбы против спама

Американская интернет‐компания продолжает объявленную ранее борьбу с онлайн ботами. На минувших выходных в Twitter заблокировали несколько аккаунтов с многомиллионной аудиторией. Популярных пользователей социальной сети уличили в воровстве чужих сообщений, сообщило издание «BuzzFeed News».

В феврале представители Twitter отмечали в официальном заявлении, что очистка социальной сети от спама является приоритетом для компании на ближайшее время. Судя по прокатившейся волне возмущения в американском сегменте сети, руководство компании держит свои обещания.

В пятницу несколько владельцев популярных молодежных аккаунтов не смогли полноценно воспользоваться своими страничками в социальной сети. За нарушение новой «анти-спам» политики в Twitter, администрация соцсети временно «заморозила» возможность «твиттить» новые записи.

Сообщается, что все заблокированные многомиллионные аккаунты нарушили новую политику Twitter, разместив на своих страничках скопированный с других аккаунтов текст или ретвитнув популярное сообщение. Таким образом, администрация соцсети заподозрила своих пользователей в распространении спама.

Однако позднее выяснилось, что заблокированные пользователи не умышлено нарушили новые правила, а просто поддались «информационной волне» в социальной сети. Известно, что с помощью специальных приложений, владельцы одного раскрученного или десятка небольших аккаунтов могут запускать целые информационные кампании, в том числе и рекламные. Некоторым удается даже зарабатывать на этом крупные суммы, сообщает американское издание.

По словам представителей Twitter, компания и в дальнейшем планирует ужесточать свои анти-спам правила. Согласно информации американских изданий, санкции по блокировке могут применятьcя и к простым пользователям, которые неосторожно скопировали или ретвитнули чей-то понравившейся пост.