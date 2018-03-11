Как смотреть YouTube на iPad в отдельном окне 

Как смотреть YouTube на iPad в отдельном окнеApple представила возможность выводить видео поверх других приложений еще в iOS 9, но разработчики из Google до сих пор не добавили эту фишку в официальный клиент YouTube на iPad.
Для просмотра роликов требуются сторонние клиенты или специальные сервисы.
Оказывается, есть еще один довольно простой способ открыть ролик с YouTube в режиме «Картинка в картинке».
Работает это на iPad Air и старше или iPad mini 2 и старше.
1. Переходим в Настройки — Safari — Поисковая машина выбираем в качестве поисковика по умолчанию Yandex или DuckDuckGo.
2. Запускаем стандартный браузер на iPad и ищем нужное видео через поиск (вместо того, чтобы искать его в приложении YouTube).
3. При просмотре на видео появится кнопка перехода в режим «Картинка в картинке».
4. Открепляем видео от браузера.
Теперь можно смотреть ролик и параллельно заниматься другими делами на планшете.
⭐ Спасибо re:Store за полезный совет.