Как смотреть YouTube на iPad в отдельном окне

Как смотреть YouTube на iPad в отдельном окнеApple представила возможность выводить видео поверх других приложений еще в iOS 9, но разработчики из Google до сих пор не добавили эту фишку в официальный клиент YouTube на iPad.

Для просмотра роликов требуются сторонние клиенты или специальные сервисы.

Оказывается, есть еще один довольно простой способ открыть ролик с YouTube в режиме «Картинка в картинке».

Работает это на iPad Air и старше или iPad mini 2 и старше.

1. Переходим в Настройки — Safari — Поисковая машина выбираем в качестве поисковика по умолчанию Yandex или DuckDuckGo.

2. Запускаем стандартный браузер на iPad и ищем нужное видео через поиск (вместо того, чтобы искать его в приложении YouTube).

3. При просмотре на видео появится кнопка перехода в режим «Картинка в картинке».

4. Открепляем видео от браузера.

Теперь можно смотреть ролик и параллельно заниматься другими делами на планшете.

⭐ Спасибо re:Store за полезный совет.