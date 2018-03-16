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Вредоносные криптомайнеры в Google Play заразили тысячи пользователей
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Вредоносные криптомайнеры в Google Play заразили тысячи пользователей 

Anti-Malware.ru 16 марта 2018
Фото: Anti-Malware.ru
Специалисты компании Avast обнаружили в Google Play два новых приложения SP Browser и Mr. MineRusher со встроенной вредоносной программой для майнинга криптовалюты Monero. Приложения уже скачали тысячи пользователей.
В ноябре 2017 года Avast обнаружил штамп вредоносных программ JSMiner в Google Play — криптомайнер скрывался внутри игрового приложения Cooee. На этот раз злонамеренными приложениями оказались SP Browser и Mr. MineRusher.
Процесс мобильного майнинга начинается по схожей схеме, когда пользователь загружает приложение и открывает его. Далее происходит автоматическое соединение с веб-сайтом apptrackers.org, где размещен CoinHive Java Script для майнинга Monero. Как только соединение с доменом выполняется, начинается майнинг. Весь процесс проходит незаметно для пользователя — в фоновом режиме, когда экран выключен, а устройство использует передачу данных или подключено к Wi-Fi.
В рамках MWC 2018 специалисты Avast проводили эксперимент майнинга Monero с помощью мобильных телефонов. Участники стали свидетелями быстрого разряда батареи, неработающих веб-сайтов и, в некоторых случаях, полномасштабных сбоев.
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