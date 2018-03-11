Каких планов нет у Xiaomi?

Компания Xiaomi известна пользователям прежде всего своими смартфонами, которые многим нравятся благодаря удачному сочетанию в них цен, качества и производительности. Кроме того, компания радует аудиторию ценителей высоких технологий и другими своими продуктами. Но не все из них получат в будущем дальнейшее развитие.

Сообщается, что у компании Xiaomi «нет планов» по созданию новых Mi Box на базе платформы Android TV. На минувшей неделе на выставке мобильных технологий Mobile World Congress компанией были представлены ее новые телевизионные приставки Mi Box 4 и Mi Box 4c. И у пользователей появилось немало вопросов о Mi Box 3 на базе Android TV, которая дебютировала в 2016 году. Возможно, некоторые пользователи надеялись на дальнейший выпуск таких приставок. Более подробно тема была проанализирована Alexander Maxham на страницах ресурса androidheadlines.com, которым были рассмотрены некоторые впечатления пользователей от использования Mi Box 3.

Компания Xiaomi сообщила, что в ее планах на будущее нет новых приставок на базе Android TV. Это представляется удивительным в контексте того, что показанный компанией Laser Projector работал именно под управлением Android TV. Компания Xiaomi пояснила, что платформа Android TV была установлена на Laser Projector специально для показа. В реальности она станет работать под управлением программного обеспечения Mi TV от самой компании Xiaomi. На этом же программном обеспечении базируются и представленные Xiaomi телевизионные приставки Mi Box 4 и 4c, о которых речь уже шла выше.

Решение компании установить Android TV на свой Laser Projector объясняется тем, что выставка мобильных технологий проходила в Европе. И устройство под управлением Android TV могло привлечь больше внимания, чем девайс, программным обеспечением которого является Mi TV, платформа более известная китайским пользователям цифровой электроники.

Телевизионная приставка Mi Box 3 увидела свет в позапрошлом году. На момент своего дебюта она была самой дешевой приставкой под управлением Android TV и стоила 69 долларов США. Ею поддерживались 4K и HDR, что дает пользователям возможность транслировать фильмы и телевизионные передачи в качестве Ultra HD.

Впрочем, для рассматриваемой приставки был характерен ряд изъянов и весьма слабая поддержка компании Xiaomi. Один из наиболее ярких примеров того, о чем идет речь, — Mi Box 3 изначально работала под управлением Android 6.0 Marshmallow, но так и не получила стабильной версии Android Nougat.

Компания Xiaomi выпустила несколько бета-версий на базе Nougat, но так и не предоставила официального обновления своих моделей Mi Box 3 до новой версии программного обеспечения. Такая предыстория создает впечатление того, что обновление рассматриваемых приставок до Android Oreo маловероятно.

И это не единственный изъян Mi Box 3, на который обратили внимание пользователи. В их числе — неработающий более у некоторых пользователей голосовой поиск. Кроме того, производительность Mi Box 3 при работе с контентом, разрешение которого 1080p существенно выше, чем, если приставка обрабатывает 4K-контент. Отмечалось также, что приставка не читает многие подключенные к ней флеш-накопители вне зависимости от их формата (не работают Mac OS Extended, exFAT и другие форматы).

Но ни один из названных изъянов не является столь значительным, чтобы считать девайс неудачным. Впрочем, минувшей осенью пользователи получали сообщение об ошибке, когда пытались воспроизвести контент на Mi Box 3. Netflix исправила эту ошибку в обновлении своего приложения для Android TV. Но когда подобная ошибка проявилась и в приложении YouTube TV, которое перестало поддерживаться Mi Box 3, но продолжило работать на других Android TV-девайсах, то исправления ошибки не последовало.

В качестве еще одной не радующей пользователей особенности Mi Box 3 отмечалось также, что некоторые приложения перестают работать после использования Mi Box 3 в течение пяти-шести месяцев. Возвращение к заводским настройкам не вело к исправлению этого изъяна. Если подобное происходит на смартфоне или других девайсах, то сброс настроек к заводским обычно подобную ошибку исправляет. Но не в случае с Mi Box 3. Ряд пользователей Mi Box 3 отмечали также сложности в работе с Casting, которая является базовой функцией Android TV.

Mi Box 3 вышла на рынок более полутора лет назад, и весьма удивительно, что ни разработчики приложений для Mi Box 3, ни сама компания Xiaomi так и не исправили этих изъянов. Впрочем, у этого есть простое техническое объяснение. Ведь Mi Box 3 до сих пор базируется на ОС Marshmallow, платформе, которой уже более двух лет.

Таким образом изъяны коснулись многих приложений, работающих на Mi Box 3, и даже функциональности Android TV. Некоторые из них относятся к ядру Android TV, которое теоретически не может выдавать подобных ошибок, поскольку является стоковой версией Android. Впрочем, программное обеспечение представленных недавно Mi Box 4 и 4c также базируется на Marshmallow, но с программным интерфейсом Mi TV от компании Xiaomi.

Mi Box 3 остается на рынке, но становится понятным, что ей не уделяется столько внимания, сколько новым Mi Box 4 и 4c на основе Mi TV. И сообщение компании Xiaomi о том, что у нее нет планов по выпуску новых Android TV-приставок, означает лишь то, что подобные девайсы не будут представлены в ближайшем будущем.

Несмотря на все рассмотренное выше, немало и тех пользователей, которые получили от Mi Box 3 немало приятных впечатлений. Более того, если бы не определенная популярность Mi Box 3, то широкая аудитория вряд ли интересовалась бы перспективами выпуска компанией Xiaomi телевизионных приставок на базе Android TV.

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