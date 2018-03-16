Найден тайный тариф Мегафона с мега выгодными ценами

Найден тайный тариф Мегафона с мега выгодными ценамиВ России — едва ли не самая дешевая мобильная связь. Что голосовая, что интернет. Но бывает еще дешевле.

Рассказываю по просьбе Никиты об одном из самых выгодных тарифов.

Как может быть?

Вариантов может быть много, и когда-то у меня была YOTA . Сейчас мой основной номер — на корпоративном тарифе от «Мегафона» (нет, не от iPhones). Аналогичный предлагает «ТЕЛЕ2»

Хотя «корпоративный» в данном случае — не совсем верно. Работодатель договорился об условиях, я иду в офис продаж и покупаю симку (или перехожу с другого номера, все как обычно).

Работодатель НЕ ОПЛАЧИВАЕТ мой счет. Он предлагает участие в партнерской программе, я могу выбрать один из вариантов или использовать собственный.

Видимо, «Мегафону» выгодно иметь 8 000 гарантированных потребителей (по числу сотрудников). К тому же, каждый может подключить не больше 3 симкарт на свое имя. С другой стороны, всего 24 тысячи человек.

Номер может быть как новый, так и собственный. Переход от других провайдеров или с другого тарифа допускается без ограничений: через стандартные 7 суток активизируется новая симкарта со старым номером.

Интересно: без оплаты она закрывается через месяц, если о простое не написать заявление.

Оплата пакетная, на выбор предлагается 4 тарифных сетки: для младшего персонала (рабочие и служащие), для инженерного персонала и руководителей младшего звена, и пара для начальства — среднего и высшего уровня.

У меня как раз второй пакет, в котором есть 2 варианта. Я плачу 256 рублей в месяц. Сюда входит:

500 минут,

30 ГБ интернета по России,

100 смс-сообщений в сутки по России,

бесплатная связь внутри сети по России (исключая Крым ),

отсутствие роуминга по России (исключая Крым).

Другие доступные варианты

Второй стоит 200 рублей, но в нем пакет трафика на 10 ГБ. Прочие отличаются преимущественно наличием бесплатной связи внутри сети, правилами роуминга по СНГ и совсем немного — размерами пакетов.

Самый дорогой тариф стоит 1000 рублей. В него входит безлимитная сотовая связь по России, 50 ГБ интернет-трафика и некоторые дополнительные, маловразумительные для обычного пользователя, фишки.

Условия работы корпоративных тарифов — точно такие же, как у обычных. Закинул нужную сумму на счет — связь включилась. Если пакет закончился, стоимость услуг возрастает в несколько раз.

Единственное ограничение: стандартные бонусные пакеты не работают. Добавить пару гигабайт за сносные деньги нельзя. С другой стороны, я ни разу не тратил больше интернета, смски можно считать бесконечными, а для разговоров можно использовать интернет-мессенджеры.

Самое главное — это еще и наиболее стабильная связь в регионе. По-крайней мере, 4G ловит по области.

Обычные российские тарифы

Война операторов сотовой связи закончилась (ОпСоС), цены на связь стабилизировались. Виртуальные «ОпСоСы» показали свою полную несостоятельность: люди не готовы менять симкарты ради каких-то неосязаемых бонусов.

Куда важнее для россиянина количество минут и размер интернет-пакета. Как показывает практика, почти все стали использовать именно пакетные тарифы в качестве основных, и практически отказались от смс.

Аналогичные моему тарифу условия российские операторы предлагают в среднем за 700-1500 рублей, хотя часть из них будет предлагать бесплатные сервисы

Бесплатный трафик в Viber, VK и WhatsApp — это теперь крутой бонус? Серьезно? Там не так и много трафика, если не кривить душой.

Тот же «Мегафон», например: ближе всего окажутся «Включайся! Общайся» (в 2 раза меньше пакет интернета) и «Включайся! Смотри+» (в 3 раза больше минут). За 750 и 1500 рублей, соответственно.

А на самом деле, неплохие ведь условия. «Раньше было хуже».

Откуда берется такая разница?

Почему ты платишь больше?

К сожалению, в стоимость связи входит множество самых разнообразных факторо: начиная от стоимости вышек и передающей инфраструктуры, заканчивая издержками за неоплаченные счета. Обычный пользователь платит за все это с лихвой.

В случае моего корпоративного тарифа исключены долги (бухгалтерия молча переведет из зарплаты), и, вероятно, существует скидка за использование помещений предприятия. Это если представлять ОпСоСа «добрым барином».

Что-то мне подсказывает, что реальная стоимость связи зависит только от желания провайдеров связи. Обратите внимание — все тарифы любого оператора сделаны как под копирку. И условия, и цены.

Так может быть, все — жертвы картельного сговора? А я плачу более-менее реальную стоимость услуги с адекватной наценкой (процентов в 50)?

Как думаете вы, откуда берется такая разница?

Пишите в комментариях свои тарифы и идеи.