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ELSA представила компактную видеокарту Quadro P620
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ELSA представила компактную видеокарту Quadro P620 

Chip.ru 12 марта 2018
Фото: Chip.ru
Компания ELSA представила новый графический ускоритель Quadro P620. Устройство построено на архитектуре NVIDIA Pascal и содержит 512 потоковых процессоров. Память — 2 Гб формата GDDR5 со 128-битной шиной. Для подключения внешних устройств имеется четыре разъёма DisplayPort 1.4.
Благодаря однослотовому низкопрофильному исполнению и габаритам 154х68,9х14,5 мм карта подходит для компактных персональных компьютеров. Максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии составляет 40 Вт. Есть поддержка OpenGL 4.5 и DirectX 12. Карта может работать в компьютерах под управлением Windows 10/8.1/8/7, Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2 и системах на основе Linux. Новинка поступит в продажу в следующем месяце. Цена устройства пока не разглашается.
Источник: ELSA
Фото: ELSA Сколько видеопамяти на вашей видеокарте? Мне достаточно 2 Гбайт. 3 Гбайт. Полет нормальный. 4 Гбайт. Хватает за глаза. 8 Гбайт. Не бюджетно, но меня устраивает. 11 Гбайт, чтобы летали все игры! Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Видеокарта EVGA GeForce GTX 1080 Ti K|NGP|N Hydro Copper уже готова к разгону
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