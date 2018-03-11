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Китайские ученые приступили к созданию сети стандарта 6G
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Китайские ученые приступили к созданию сети стандарта 6G 

ТК «Звезда» 11 марта 2018
Фото: Pixabay
В новых разработках главным приоритетом является обеспечение безопасности.
Ученые в Китая начали разработку стандарта связи шестого поколения, сообщил министр промышленности и информатизации Мяо Вэй.
«В конце прошлого года ученые КНР инициировали разработки в области нового стандарта связи 6G. Развитие "интернета вещей" должно осуществляться одновременно с расширением возможностей технологий мобильной связи», — цитирует министра ТАСС.
Мяо Вэй подчеркнул, что в будущем будет необходимо создать возможность общения не только между людьми, посредством мобильной связи, но и между человеком и машиной, а также между машинами.
По словам министра, в новых разработках главным приоритетом является обеспечение безопасности.
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