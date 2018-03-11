Китайские ученые приступили к созданию сети стандарта 6G

В новых разработках главным приоритетом является обеспечение безопасности.

«В конце прошлого года ученые КНР инициировали разработки в области нового стандарта связи 6G. Развитие "интернета вещей" должно осуществляться одновременно с расширением возможностей технологий мобильной связи», — цитирует министра ТАСС. Ученые в Китая начали разработку стандарта связи шестого поколения, сообщил министр промышленности и информатизации Мяо Вэй.

Мяо Вэй подчеркнул, что в будущем будет необходимо создать возможность общения не только между людьми, посредством мобильной связи, но и между человеком и машиной, а также между машинами.

По словам министра, в новых разработках главным приоритетом является обеспечение безопасности.