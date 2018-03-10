Android P. Больше Bluetooth-аудиодевайсов одновременно

После уже рассмотренного ранее недавнего выхода первой ознакомительной версии ОС Android P все, что касается новой программной платформы, приобрело особую актуальность. Начали появляться сообщения о ее новых функциях. Одна из них позволит одновременно подключать больше Bluetooth-аудиодевайсов, что может повысить удобство использования смартфона для ценителей музыки. Насколько полезна эта функция?

Ознакомительная версия новой операционной системы — Android P Developer Preview — была выпущена совсем недавно, но в ней уже нашли целый ряд новых функций и твиков. Благодаря исследовательской работе, проведенной ресурсом androidpolice.com, стало известно еще об одной интересной новой функции операционной системы, которой предстоит дебютировать в текущем году. Впрочем, функция нишевая, и понадобится она немногим пользователям. Более подробно она была рассмотрена Оливером Крэггом (Oliver Cragg) на страницах ресурса androidauthority.com.

В числе функций операционной системы Android есть возможность увеличения числа одновременно подключаемых Bluetooth-аудиодевайсов. В текущей версии Android присутствует возможность одновременно подключить по Bluetooth всего два аудиодевайса. В новой операционной системе Android P появляется возможность увеличить в настройках число подключаемых девайсов — до трех, четырех или как максимум пяти.

Но прежде, чем приходить в восторг от этой новой опции, необходимо отметить, что она не означает возможности воспроизведения, к примеру, плей-листа любимых композиций Spotify одновременно на пять Bluetooth-колонок. Изменение в настройках операционной системы означает прежде всего возможность установки пользователем числа сопрягаемых девайсов, которые при необходимости могут быть подключены в любое время.

Несмотря на огромный интерес, который на сегодняшний день представляет все, что связано с очередной версией самой популярной мобильной программной платформой, все же следует отметить, что реальная потребность подключать по Bluetooth сразу пять устройств не представляется функцией, относящейся к числу актуальных для большинства пользователей мобильных девайсов.

Впрочем, если у пользователя больше двух Bluetooth-аудиодевайсов, то наличие удобной опции, позволяющей быстро переключаться между ними одним тапом, намного более комфортный для пользователей подход, чем необходимость постоянно отключать и вновь подключать устройства при желании, к примеру, послушать музыку через колонку, а не через наушники.

В Telegram-чате читатели смогут обсудить, относится ли возможность одновременного подключения до пяти Bluetooth-аудиодевайсов к числу тех функций, которые очень хотелось бы увидеть в новой Android P.