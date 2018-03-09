В Антарктиде пингвины провели мастер-класс по селфи

Два императорских пингвина стали героями набирающего популярность в Сети видео, снятого в австралийскими учеными в Антарктиде. Запись опубликована на YouTube-канале Australian Antarctic Program.

Ролик случайно сняли на лежбище пингвинов рядом с австралийской научно-исследовательской станцией Моусон. Один из участников экспедиции Эдди Голт установил камеру на лед неподалеку от места их скопления. В какой-то момент пингвины обнаружили ее и подошли рассмотреть, но уронили, после чего она стала снимать небо. Птицы не растерялись, встали над камерой и продолжили рассматривать ее, словно позируя для селфи.

Ученые утверждают, что такие проявления интереса к технике — не редкость, так как пингвины по своей природе чрезвычайно любопытны.

Ранее в Сети появилось видео, снятое одним из членов экспедиции Австралийской антарктической службы, на котором пингвин неожиданно запрыгивает в лодку к ученым. Несколько секунд птица осматривается, оценивая ситуацию, а затем ныряет обратно в море.