Ещё
В Антарктиде пингвины провели мастер-класс по селфи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Антарктиде пингвины провели мастер-класс по селфи 

РИА Новости 9 марта 2018
Два императорских пингвина стали героями набирающего популярность в Сети видео, снятого в австралийскими учеными в Антарктиде. Запись опубликована на YouTube-канале Australian Antarctic Program.
Ролик случайно сняли на лежбище пингвинов рядом с австралийской научно-исследовательской станцией Моусон. Один из участников экспедиции Эдди Голт установил камеру на лед неподалеку от места их скопления. В какой-то момент пингвины обнаружили ее и подошли рассмотреть, но уронили, после чего она стала снимать небо. Птицы не растерялись, встали над камерой и продолжили рассматривать ее, словно позируя для селфи.
Ученые утверждают, что такие проявления интереса к технике — не редкость, так как пингвины по своей природе чрезвычайно любопытны.
Ранее в Сети появилось видео, снятое одним из членов экспедиции Австралийской антарктической службы, на котором пингвин неожиданно запрыгивает в лодку к ученым. Несколько секунд птица осматривается, оценивая ситуацию, а затем ныряет обратно в море.
РИА Новости: последние новости
Несколько тысяч человек уже создали профили в российском аналоге LinkedIn В Москве рассказали, как водители платят за парковку Более миллиона россиян выбрали избирательный участок через портал госуслуг
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля147
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня27
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе29
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию515
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури43
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение