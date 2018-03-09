Трампу разрешили блокировать подписчиков в соцсетях

Американское правительство выступило с заявлением, что блокировка пользователей в личном аккаунте президента США является законным и не противоречит Конституции. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Судебные слушания по делу об ограничении доступа некоторых подписчиков к Twitter-аккаунту Трампа прошли 8 марта. По мнению адвокатов, представляющих правительство, микроблог президента может быть платформой для его официальных заявлений, но блокировка пользователей — это его личное дело.

Судебное разбирательство началось из-за иска Института первой поправки имени Найта Колумбийского университета США. Организация подала в суд на президента и некоторых сотрудников его администрации от имени семи пользователей, заблокированных в официальном Twitter-аккаунте Трампа, которые посчитали, что ограничение доступа и невозможность комментирования заявлений президента наравне с прочими подписчиками нарушает право на свободу слова.

Во время заседания помощник генерального прокурора США Майкл Баэр (Michael H. Baer) призвал окружного судью Наоми Райс Бухвальд (Naomi Reice Buchwald) выбросить иск, — по его мнению, любой чиновник имеет право выбора собеседника в интернете. По окончанию слушаний Бухвальд призвала стороны разрешить конфликт во внесудебном порядке, а также посоветовала президенту «мьютить» пользователей вместо блокировки.