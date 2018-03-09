Android P: поиск прямо с рабочего стола

2018 год может оказаться годом усовершенствования для обеих ведущих мобильных платформ мира. Впрочем, Apple , по слухам, в iOS 12 переключает внимание от захватывающих новых функций на улучшение стабильности и производительности. А вот в Android P есть некоторые отличные новые дополнения, причем одно из них появится прямо на рабочем столе. Новый вид рабочего стола Android P уже успел всем полюбиться. Верх экрана практически не изменился, но нижняя часть полностью отличается от предыдущих версий. Новый вид главного окна прекрасен, но гораздо важнее тот факт, что на нем размещается панель поиска Google — прямо в нижней части экрана, где пользователи могут легко получить к ней доступ.

Даже если на вашем смартфоне можно установить Google Android P Developer Preview, мы настоятельно рекомендуем вам побороть искушение и не делать этого. Конечно, энтузиасты Android хотят как можно скорее проверить самые свежие функции Android, но первая версия Android P еще не готова для широкого потребителя. Она пока что лучше подходит для устройств разработчиков, а не для телефона, который вы постоянно носите с собой. Вы верите, что Android 9 получит название Pie? Да, похоже на правду Как-то сомнительно Нет, только не это! Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: 7 новых функций, которые появятся в Android P ОС Android P для разработчиков может выйти 14 марта