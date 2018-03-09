Бесплатные игры для Windows: 14 самых классных игр

Аркады, РПГ, стратегии — мы собрали самые интересные и необычные игры от Microsoft , которые можно бесплатно скачать на компьютер. В нашем топе — совершенно новые приложения и вечная классика для Windows.

Microsoft Jackpot

Microsoft Jackpot — Лас-Вегас на домашнем компьютере. Это игровой автомат, в котором вы будете бороться за виртуальные призы. Немного удачи, и полученные предметы и достижения откроют вам путь в тайный храм.

Доступно: Windows 8.1, Windows 10.

Microsoft Sudoku

Судоку — абсолютный хит из Японии . Теперь эта классика есть и в виде приложения для Windows. Различные уровни сложности гарантируют, что вы проведете много времени, решая головоломки. Но не переживайте, в игре есть подсказки, которые придут на помощь в сложные моменты.

Доступно: Windows 8.1, Windows 10.

Microsoft Minesweeper

Еще одна классическая игра от Microsoft — Minesweeper, он же Сапер. Теперь у известной головоломки есть аркадный режим, в котором вы играете за маленького героя, помогая ему находить сокровища и разряжать мины.

Доступно: Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1, Windows Phone 8.

Throne Together

Игра-головоломка «Throne Together» разработана Microsoft Studios и основана на принципе Tetris. Здесь вы складываете блоки, чтобы стать лучшим строителем в королевстве. Игра доступна на английском языке.

Доступно: Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1, Windows Phone 8.

Microsoft Ultimate Word Games

В загадочной игре Ultimate Word Games можно сразиться с игроками со всего мира в онлайн-режиме. Ваша задача: найти как можно больше слов в сетке из букв. Значение имеет как общее количество найденных слов, так и их длина. Кстати, игра на английском, а значит, это отличный способ подтянуть свои знания языка.

Доступно: Windows 10, Windows 8.1, Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1, Windows Phone 8.

Microsoft Mahjong

Классический маджонг — отличное приложение для Windows. В последних версиях системы игра разбавлена ежедневными задачами, а для новичков доступна подробная программа обучения. Если у вас есть учетная запись Xbox, вы можете сохранить свои достижения в игре и поделиться ими с друзьями.

Доступно: Windows 10, Windows 8.1, Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1, Windows Phone 8.

Endless Skater

В игре «Endless Skater» вы управляете персонажем на скейтборде или роликах и выполняете с ним различные трюки. После короткого урока вы сможете начать играть, выбрав одного из известных роллеров и режим. Чем эффектнее прыжки, тем больше очков вы получите. Кстати, эта игра на английском.

Доступно: Windows 10, Windows 8.1.

Shuffle Party

Игра «Shuffle Party» сочетает в себе элементы игры в боулинг, мини-гольфа и керлинга. Здесь вас ждут шикарная 3D-графика и потрясающая атмосфера игры. Ловкость рук и немного терпения — и у вас будет много очков.

Доступно: Windows 10, Windows 8.1.

Microsoft Bingo

Microsoft дала новую жизнь еще одной классической игре — Бинго, она же — лото. Современная версия, в дополнение к классическому бинго-режиму, имеет множество новых функций: возможность виртуального путешествия по миру и известным городам, например, по Парижу. Кроме того, всем игрокам, у которых есть учетная запись Xbox, доступны функции сообщества.

Доступно: Windows 10, Windows 8.1, Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1, Windows Phone 8.

Microsoft Jigsaw

Microsoft Jigsaw — классическая игра в пазлы. Самое замечательное здесь то, что пазлы можно создавать со своими изображениями и выбирать для заданий разные уровни сложности.

Доступно: Windows 10, Windows 8.1.

Age of Empires: Castle Siege

Создание собственной крепости и сражение с соседними королевства — основная миссия в Age of Empires: Castle Siege. Как и в большинстве бесплатных стратегических игр, вам придется немного подождать, пока построятся здания, а численность войск увеличится. Реализация известной игровой серии в качестве приложения для Windows оказалась довольно успешной, и игра точно принесет вам массу удовольствия.

Доступно: Windows 10, Windows 8.1, Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1, Windows Phone 8.

Microsoft Treasure Hunt

Интересна и игра «Treasure Hunt», которая основана на приключенческом режиме Minesweeper. Цель — перевести маленького героя на разные уровни и собрать всевозможные сокровища. Но не все так просто: мины и противники будут вам мешать.

Доступно: Windows 10, Windows 8.1.

Adera

Приложение «Adera» — отличная приключенческая игра для Windows. Здесь вы будете помогать героине Джейн найти своего потерянного деда. В таинственном городе Адере есть некоторые сюрпризы в виде сложных головоломок.

Доступно: Windows 10, Windows 8.1.

Microsoft Solitaire Collection

Пасьянс — это классика среди игр от Microsoft. В Solitaire Collection вы найдете обширную коллекцию пасьянсов. В дополнение к классическому режиму здесь доступны варианты FreeCell, Spider или Pyramid. Для быстрого решения неизвестных задач в начале каждой игры отображаются соответствующие правила.

Доступно: Windows 10, Windows 8.1, Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1, Windows Phone 8.

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