Какие новинки Apple представит на конференции WWDC 2018?

Июньская презентация Apple , которая пройдет в рамках конференции для разработчиков WWDC 2018, будет богата на новинки, узнал японский ресурс Mac Otakara. На мероприятии могут быть представлены как минимум три новых устройства, являющихся продолжением уже существующих линеек.

MacBook Air По данным Mac Otakara, презентация доступного MacBook Air действительно состоится в ходе WWDC 2018. Лэптоп, вероятно, сохранит внешний вид моделей предыдущих поколений, но при этом получит более производительную «начинку». Учитывая розничную стоимость MacBook Air, которая, по предварительной информации, будет равна 799 или 899 долларам, надеяться на Retina-дисплей определенно не приходится.

iPad Pro с Face ID Обновленный iPad Pro просто не может остаться без Face ID, уверены журналисты Mac Otakara. На это указывают сразу несколько факторов. Во-первых, слив журналистов Bloomberg , известных надежностью своих источников. Во-вторых, соответствующие отсылки, найденные разработчиком Гильерме Рэмбо в программном коде iOS 11.

HomePod Lite

Очевидно, высоко оценив перспективы «умных» колонок, Apple решила выпустить более доступную версию HomePod стоимостью 150 долларов, сообщает Mac Otakara. Новинка может получить более компактный корпус и оттого не столь прорывную музыкальную начинку. Не исключено, что облегченная версия HomePod станет аналогом Google Home Mini и будет выступать исключительно в роли хаба для подключения устройств из серии «умный дом».

Обсудить новинки, которые Apple может привести на WWDC 2018, можно в официальном Telegram-чате AppleInsider.ru.