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Фейковые новости распространяются в соцсетях на 70% быстрее правдивых — ученые
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Фейковые новости распространяются в соцсетях на 70% быстрее правдивых — ученые 

Москва24 9 марта 2018
Фото: Москва24
Ученые из Массачусетского технологического института в США узнали, что ложные сообщения в социальных сетях распространяются на 70 процентов быстрее правдивых. Для изучения феномена «fake news» исследователи проанализировали сотни тысяч сообщений в Twitter.
Как сообщает Reuters, в ходе исследования выяснилось, что особенно быстро набирает популярность недостоверная информация из области политики, в то время как фейки из мира финансов, науки и даже сообщения о катастрофах привлекают внимание гораздо меньшей аудитории. При этом показатель активности реальных пользователей в несколько раз выше, чем у запрограммированных ботов.
Специалисты уверены, что заметную роль в распространении недостоверной информации в интернете играет человеческий фактор, так как «кричащие» заголовки вызывают любопытство и побуждают пользователей быстрее прочитать новость. Данные специалистов из МТИ подтвердили еще шесть независимых аналитических агентств.
Согласно последнему опросу ВЦИОМ, более чем у половины россиян есть аккаунты в соцсетях. 45 процентов граждан старше 18 лет пользуются ими почти ежедневно.
Около 20 процентов исключены из социальных медиа из-за отсутствия доступа в интернет, еще 10 процентов не имеют ни одного аккаунта, говорится в результатах опроса. Примерно 7 процентов россиян имеют четыре и более аккаунтов в соцсетях, 12 процентов — три, 22 процента — два, 21 процент — один. Самыми популярными соцсетями у россиян оказались «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram.
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