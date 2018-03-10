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Создатель Siri разочаровался в Apple
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Создатель Siri разочаровался в Apple 

BFM.RU 16 часов назад
Фото: Reuters
Создатель Siri Норман Винарски выразил сильное разочарование корпорацией Apple, которая за пять лет ничего не сделала для улучшения голосового помощника. Саму Siri ее создатель открыто назвал глупой. Об этом сообщает LIFE.
Создавая голосового помощника, Винарски планировал использовать его только в двух областях — в путешествиях и развлечениях. Купившая проект Apple решила сделать Siri универсальной, проигнорировав предупреждения, что это ни к чему хорошему не приведет. По словам создателя сервиса, он не ожидал, что Apple, обладающая огромными ресурсами, не может сделать голосового помощника таким, каким он на самом деле должен быть.
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