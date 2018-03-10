Создатель Siri разочаровался в Apple

Создатель Siri Норман Винарски выразил сильное разочарование корпорацией Apple , которая за пять лет ничего не сделала для улучшения голосового помощника. Саму Siri ее создатель открыто назвал глупой. Об этом сообщает LIFE.

Создавая голосового помощника, Винарски планировал использовать его только в двух областях — в путешествиях и развлечениях. Купившая проект Apple решила сделать Siri универсальной, проигнорировав предупреждения, что это ни к чему хорошему не приведет. По словам создателя сервиса, он не ожидал, что Apple, обладающая огромными ресурсами, не может сделать голосового помощника таким, каким он на самом деле должен быть.