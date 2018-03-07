ASRock может заняться производством видеокарт

Как пишет DigiTimes со ссылкой на отраслевые источники, ASRock планирует выйти на рынок видеокарт уже в следующем месяце. Тайваньская компания будет производить графические адаптеры на базе GPU AMD Radeon.

Источник утверждает, что ASRock решила пойти на такой шаг из-за криптовалютного бума, который вызвал дополнительный спрос на видеокарты и последовавший за ним рост цен на графические адаптеры. Сейчас компания уже производит отдельные модели оборудования для майнинга — например, системные платы H81 Pro BTC (для шести видеокарт) и H110 Pro BTC+ (для двенадцати видеокарт).

ASRock выпускает системные платы для обычных компьютеров с процессорами Intel и AMD, сетевое оборудование (в основном, беспроводные маршрутизаторы), а также серверные материнские платы и компоненты для промышленных компьютеров.