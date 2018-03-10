Google одобрила клонирование iPhone X

Решив поддержать начавшийся тренд на выпуск смартфонов с экранами асимметричной формы, Google выпустила Android P с нативной поддержкой дисплейной выемки. Теперь производители мобильной техники смогут не тратить время на адаптацию прошивки, выпуская на рынок клоны iPhone X с еще большей скоростью.

Несмотря на очевидную попытку сделать «не так, как у Apple », концептуально находка разработчиков Google полностью повторяет решение компании из Купертино . В угоду выемке поисковый гигант даже сократил количество пиктограмм, которое может быть размещено в строке состояния, и разнес по сторонам часы и уровень заряда аккумулятора.

Кроме того, Google не стала ограничиваться одной только выемкой, а предпочла пересмотреть внешний вид иконок в меню быстрых настроек. Именно поэтому в Android P значки Wi-Fi, Bluetooth, а также переключатель режима «В самолете» и прочих системных функций имеют округлую форму — совсем как iOS, начиная с версии 7.0.

Обсудить моду на дисплеи с «челками» можно в официальном Telegram-чате AppleInsider.ru.