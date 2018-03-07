iPad Pro с Face ID могут показать на WWDC 2018

iPad Pro с Face ID могут показать на WWDC 2018У Apple уже есть смартфон, оснащенный сканером лица Face ID. Разумеется, все аналитики логично предположили, что компания покажет и обновленный планшет с аналогичной функциональностью.

По данным инсайдеров, релиз iPad Pro с Face ID может состояться уже этим летом. Apple покажет новинку на конференции для разработчиков WWDC 2018.

Аналитик Джун Жан из Rosenblatt Securitites уверен, что компания готовит планшет без клавиши Home, выполненный в безрамочном стиле а-ля iPhone X. При этом Apple вполне может показать сразу две модели: 10.5'' и 12.9'' версии iPad Pro.

Ключевым отличием планшетов станет используемая матрица. Поставщики Apple пока не в состоянии обеспечить компанию необходимым количеством дисплеев, поэтому в iPad Pro с Face ID компания вынуждена будет установить IPS-матрицу.

Из предполагаемых нововведений и новый процессор — 8-ядерный чип A11 Bionic. Что касается неприятных новостей — ожидаемая стоимость устройств. iPad Pro с Face ID однозначно будет дороже своего предшественника.