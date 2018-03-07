«Яндекс» объявил о закрытии «Фоток»

«Яндекс» объявил о закрытии фотохостинга «Фотки»

Все изображения с сервиса «Фотки» будут перенесены на «Яндекс. Диск».

Компания «Яндекс» закрывает фотохостинг «Фотки», который был запущен в 2007 году. В блоге компании сообщается, что с 27 апреля изображения пользователей будут переносить на сервис «Яндекс. Диск».

Переместить контент можно и сейчас, для этого необходимо нажать на кнопку «Переехать на "Яндекс. Диск"». Фотографии будут храниться на «Яндекс. Диске» в специальной папке, она не будет занимать места в облаке.

В «Яндексе» сообщили, что хостинг «Фотки» закрывается из-за низкой посещаемости ресурса, последние полгода на него заходили только 5% зарегистрированных пользователей.

«Люди делятся снимками в основном в соцсетях и предпочитают хранить их в облаке — это удобнее и проще. Скажем, на Диск можно автоматически загружать снимки со смартфона, а на Фотки нет», — отмечается в сообщении.