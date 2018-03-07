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«Яндекс» объявил о закрытии «Фоток»
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«Яндекс» объявил о закрытии фотохостинга «Фотки» 

ТК «Звезда» 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
Все изображения с сервиса «Фотки» будут перенесены на «Яндекс. Диск».
Компания «Яндекс» закрывает фотохостинг «Фотки», который был запущен в 2007 году. В блоге компании сообщается, что с 27 апреля изображения пользователей будут переносить на сервис «Яндекс. Диск».
Переместить контент можно и сейчас, для этого необходимо нажать на кнопку «Переехать на "Яндекс. Диск"». Фотографии будут храниться на «Яндекс. Диске» в специальной папке, она не будет занимать места в облаке.
В «Яндексе» сообщили, что хостинг «Фотки» закрывается из-за низкой посещаемости ресурса, последние полгода на него заходили только 5% зарегистрированных пользователей.
«Люди делятся снимками в основном в соцсетях и предпочитают хранить их в облаке — это удобнее и проще. Скажем, на Диск можно автоматически загружать снимки со смартфона, а на Фотки нет», — отмечается в сообщении.
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