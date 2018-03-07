Приложение для отображения «настоящего» 3D вышло в App Store

Приложение TheParallaxView шведского разработчика Питера Норрби, о котором AppleInsider.ru рассказывал на прошлой неделе, появилось в российском каталоге App Store. Новинка, создающая иллюзию «настоящего» 3D, распространяется совершенно бесплатно, но при этом совместима исключительно с iPhone X.

Иллюзия глубины, которую создает TheParallaxView, получается благодаря работе камеры TrueDepth и фреймворка ARKit. Смартфон с установленным приложением следит за движениями головы пользователя, поворачивая картинку на экране таким образом, чтобы создавалось впечатление объема как при просмотре 3D-фильмов.

Приложение работает в двух режимах. В первом пользователю демонстрируются выпуклые фигуры, а во втором — бездонная пропасть. Чтобы иллюзия получилась, рекомендуется наблюдать за объектами на экране только одним глазом. Очевидно, данное ограничение связано с несовершенствами применяемой технологии.

Обсудить TheParallaxView можно в официальном Telegram-чате AppleInsider.ru.

Название: TheParallaxView Издатель/разработчик: Algomystic AB Цена: Бесплатно Встроенные покупки: Нет Совместимость: Универсальное приложение Ссылка: Установить