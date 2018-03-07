Ещё
Приложение для отображения «настоящего» 3D вышло в App Store
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приложение для отображения «настоящего» 3D вышло в App Store 

Apple Insider 7 марта 2018
Фото: Apple Insider
Приложение TheParallaxView шведского разработчика Питера Норрби, о котором AppleInsider.ru рассказывал на прошлой неделе, появилось в российском каталоге App Store. Новинка, создающая иллюзию «настоящего» 3D, распространяется совершенно бесплатно, но при этом совместима исключительно с iPhone X.
Иллюзия глубины, которую создает TheParallaxView, получается благодаря работе камеры TrueDepth и фреймворка ARKit. Смартфон с установленным приложением следит за движениями головы пользователя, поворачивая картинку на экране таким образом, чтобы создавалось впечатление объема как при просмотре 3D-фильмов.
Приложение работает в двух режимах. В первом пользователю демонстрируются выпуклые фигуры, а во втором — бездонная пропасть. Чтобы иллюзия получилась, рекомендуется наблюдать за объектами на экране только одним глазом. Очевидно, данное ограничение связано с несовершенствами применяемой технологии.
Обсудить TheParallaxView можно в официальном Telegram-чате AppleInsider.ru.
Название: TheParallaxView Издатель/разработчик: Algomystic AB Цена: Бесплатно Встроенные покупки: Нет Совместимость: Универсальное приложение Ссылка: Установить
Apple Insider: последние новости
Хакеры взломали Safari и Touch Bar, но волноваться не стоит «ВКонтакте» запустила онлайн-викторину с Иваном Ургантом и денежными призами Как восстановить потерянные сообщения iMessage
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня24
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля41
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе24
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию483
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури42
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение