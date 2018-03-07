Ещё
Google выпустила мартовское обновление безопасности для ОС Android
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Google выпустила мартовское обновление безопасности для ОС Android 

SecurityLab.ru 7 марта 2018
Компания Google выпустила мартовский набор обновлений безопасности для Android, исправляющий множество опасных уязвимостей в популярной мобильной операционной системе, в том числе 7 критических.
Патч 2018-03-01 исправляет 16 уязвимостей. Наиболее опасные из них позволяли удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код на уязвимом устройстве, а также добиться повышения привилегий на системе. При этом, 7 критических уязвимостей затрагивали медиа фреймворк операционной системы. Патч 2018-03-05 исправляет 21 уязвимость.
Проблемы затрагивают компоненты ядра (2 уязвимости повышения привилегий и 4 проблемы раскрытия информации), NVIDIA (2 уязвимости повышения привилегий), Qualcomm (2 уязвимости удаленного выполнения кода, 6 проблем повышения привилегий, 2 уязвимости раскрытия информации и 1 проблема, позволяющая добиться отказа в обслуживании), а также несколько компонентов Qualcomm с закрытым исходным кодом (2 уязвимости).
Помимо этого, Google исправила более 40 уязвимостей в устройствах Pixel/Nexus. В частности, исправлены проблемы повышения привилегий в фреймоврке, 2 уязвимости, позволяющие добиться отказа в обслуживании в медиа фремворке, а также 2 уязвимости повышения привилегий и 2 проблемы раскрытия информации в системе.
Google также исправила 1 проблему раскрытия информации и 5 уязвимостей повышения привилегий в компонентах ядра, 3 проблемы раскрытия информации в компонентах Nvidia, а также 18 уязвимостей повышения привилегий и 9 проблем раскрытия информации в компонентах Qualcomm.
Устройства Pixel 2 и Pixel 2 XL также получили исправления для нескольких проблем с функциональностью, которые не были связаны с безопасностью устройств. В частности, была улучшена производительность экрана после разблокировки отпечатком пальца, производительность звука при записи видео и механизм отправки отчетов о сбоях.
SecurityLab.ru: последние новости
Исследователи заработали $267 тыс. в рамках Pwn2Own 2018 Мартовские патчи от Microsoft вызвали отключение серверов Интернет-провайдеры заражают пользователей майнерами и шпионским ПО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня25
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля43
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе24
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию484
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури42
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение